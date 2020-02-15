洛阳三彩俑，“跳上”“荷花奖”舞台

昨晚，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖演出举行，由洛阳歌舞剧院演艺有限公司舞蹈演员带来的原创舞蹈《大河三彩》正式亮相，经现场专家打分，排名第一。

演员化装

昨晚，第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖演出举行，由洛阳歌舞剧院演艺有限公司舞蹈演员带来的原创舞蹈《大河三彩》正式亮相，经现场专家打分，排名第一。

舞蹈“活化”文物，演绎“黄河故事”

昨日17时，在市会议中心的剧场后台，《大河三彩》的舞蹈团队开始演出前的准备工作——化装。

别人化装先抹粉，他们化装先抹泥。只见几位工作人员双手沾满黄泥，直接朝演员们身上、头发上糊了上去。打底的黄泥干透后，金色、绿色的油彩依次上身，或抹或描，大约15分钟后，“三彩俑”就站在了大伙儿面前。

“像不像咱洛阳的唐三彩？很多造型是按照洛阳博物馆里的文物还原的，我们想借着这群‘穿越’而来的‘三彩俑’，呈现千年前黄河岸边的生活。”《大河三彩》创作者之一、洛阳歌舞剧院演艺有限公司编导刘辉介绍，该舞蹈作品用时1年创作完成，灵感主要来自洛阳发掘出土的唐三彩、汉唐时期壁画等，希望通过对历史文物的“活化”展示，让更多人看到中华民族灿烂的历史文化瑰宝。

舞姿灵动

演员均为今年央视秋晚伴舞主力

参加《大河三彩》表演的共有27位舞蹈演员，平均年龄在28岁左右。这是一支优秀的团队，曾多次在国家、省、市各种专业舞蹈比赛中荣获金奖、一等奖等30多个奖项。今年央视秋晚在洛阳录制过程中，他们受邀参与《明月升》《爱人啊》《今天是你的生日》《一眼千年》《清平调》等多个节目，是晚会当之无愧的伴舞主力。

“虽然以前得奖不少，可我们是第一次入围‘荷花奖’，今年央视秋晚录制结束后，大家舍不得休息，立刻投入了《大河三彩》的排练。”团队队长朱婷婷介绍，演员们每天排练10个小时左右，对自己的要求近乎苛刻，希望在舞台上重现大唐盛世，展示出传统文化的精髓。

23岁的演员郗碧月在舞蹈中的造型是“侍女俑”，舞蹈动作多以华丽的宫廷乐舞为主。在她看来，自己在舞台上就是从唐朝“穿越”而来的宫中少女，活泼、甜美，内心充满了对生活的热爱。

演员吴佳乐的扮相比其他人多了一副大胡子，他是“胡人俑”。“我扮演的是一个来自回鹘的贵族，千里迢迢来到洛阳，表达对黄河、中原地区的敬仰之情。”吴佳乐结合舞蹈，“脑补”出人物故事，对作品进行演绎。

演员林艺星多次在省级专业舞蹈比赛中荣获一等奖，她在《大河三彩》中的造型，是烧制唐三彩的工匠。“我要展示的是千年前的工匠精神。”林艺星期盼观众感受到传承千年的民族精神。

演员中有不少都是洛阳人，他们说，能在国家级比赛的大舞台上展示洛阳的历史文化，觉得特别自豪。

舞蹈功底了得

“洛阳声音”组成背景音乐

一部优秀的舞蹈作品，背景音乐是不可缺少的组成部分。《大河三彩》的内容深深扎根于洛阳历史文化，背景音乐中自然不能少了“洛阳声音”。

“故事发生在大唐盛世，所以我们选择了在唐代特别流行的‘弹拨乐’作为背景音乐，主要由古琴、古筝、琵琶等传统乐器演奏，还特别加入了咱洛阳非物质文化遗产河洛大鼓的伴奏乐器——坠胡。”刘辉介绍，乐曲由我市知名音乐家共同创作、演奏，是十足的“洛阳声音”。

整部作品的高潮，在我市戏剧家协会主席、曲剧表演艺术家刘联合唱出“黄河水天上来”时到来。“一听到这句，我们浑身就充满了力量。”演员王昭阳和赵成奇都是“武士俑”，为了更好地展现作品，他们曾专程到洛阳博物馆细细揣摩“三彩俑”的姿态和表情，也通过作品更加深刻地了解了“黄河文化”。

演出现场，《大河三彩》不负众望，得到了舞蹈专家的一致好评。“作品从唐三彩切入，展示了普通的泥土变为万世流传艺术品的过程，蕴含着丰富的哲学意义和民族精神。”中国舞协主席冯双白说，整部作品立意深刻，表达生动，展现了中国舞蹈人为攀登真善美的文艺高峰做出的不懈努力，彰显了新时代中国古典舞的新气象。 (记者 智慧/文 张光辉/图)