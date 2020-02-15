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“古都新生活”洛阳市第一届“德马杯”中老年篮球赛开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-09 19:39

　　“远投三分！”篮球在篮筐上转了一圈，落入篮网，观众席经过片刻沉寂，旋即爆发出热烈的呐喊声……9日，为期3天的“古都新生活”洛阳市第一届“德马杯”中老年篮球赛在孟津县常袋镇拉开帷幕。

　　本届比赛由洛阳市篮球协会主办，孟津县德马体育组织服务有限公司承办，来自洛阳市各县(市)区的22支代表队、300多名中老年选手报名参赛。比赛分为45岁年龄组和55岁及以上年龄组两大组别，其中参赛年龄最大的选手75岁。

　　“来个挡拆，传球给外线，这球有啦！”别看这些篮球选手大多已过花甲之年，可在篮球场上的劲头丝毫不逊色于小伙子，不论是夹击协防、挡拆突破、跳投勾手，对这群“爷爷级”的队员们来说都易如反掌。“看看人家，个个白头翁，身体还这么好，咱们有空也得好好锻炼。”看着精彩的比赛，不少观众发出感叹。

　　洛阳市篮球协会有关负责人表示，本届比赛不仅给广大中老年篮球爱好者搭建良好的健身交流平台，而且是践行“古都新生活健康新理念”的具体举措，对推动篮球运动的普及与推广具有积极促进作用。2019年，洛阳市成功举办第三十五届全球华人篮球赛。其间，洛阳市中老年代表队的优良作风受到了海内外篮球爱好者的一致好评。如今，在洛阳，篮球运动已成为一种健康时尚的生活方式，受到越来越多的中老年人青睐。（洛报融媒记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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