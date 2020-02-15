63.59亿元，702.35万人次！这个假期，洛阳文旅市场火了

刚刚过去的这个假期，随着央视中秋晚会的播出，洛阳受到海内外热烈关注，对全国游客的吸引力明显增强，成为国内热门旅游目的地城市之一。借助央视秋晚在洛录制的大好机遇，洛阳推出精彩纷呈的文旅活动，洛阳国际文化旅游名城的知名度、美誉度和吸引力显著提升，文旅市场交出一份可喜的成绩单——据统计，10月1日至10月8日，洛阳市共接待游客702.35万人次，同比增长2.16%；实现旅游综合收入63.59亿元，同比增长6.49%，标志着洛阳文旅市场快速、全面复苏，实现正增长，呈现一派繁荣景象。

刚刚过去的这个假期，随着央视中秋晚会的播出，洛阳受到海内外热烈关注，对全国游客的吸引力明显增强，成为国内热门旅游目的地城市之一。借助央视秋晚在洛录制的大好机遇，洛阳推出精彩纷呈的文旅活动，洛阳国际文化旅游名城的知名度、美誉度和吸引力显著提升，文旅市场交出一份可喜的成绩单——据统计，10月1日至10月8日，洛阳市共接待游客702.35万人次，同比增长2.16%；实现旅游综合收入63.59亿元，同比增长6.49%，标志着洛阳文旅市场快速、全面复苏，实现正增长，呈现一派繁荣景象。

央视秋晚效应持续释放

10月1日晚，在洛阳完成录制的央视秋晚以唯美大气的舞台设计和炫酷的灯光特效给观众极大的视听震撼。在央视的镜头下，央视秋晚录制地隋唐洛阳城应天门古色古香、美轮美奂。晚会一经播出，“古今辉映，诗和远方”的洛阳引发各界关注，媒体纷纷点赞晚会，盛赞洛阳。

截至10月2日，微博、头条有多个热门话题与中秋晚会相关，央视中秋晚会相关话题总阅读量超60亿次；抖音热门话题“央视中秋晚会”“中秋晚会在洛阳”“2020央视中秋晚会落户洛阳”等总播放量超6亿次。

10月3日，CCTV-4《中国新闻》、CCTV-13《新闻直播间》播出《中央广播电视总台中秋晚会播出广受好评》。10月4日，CCTV-13在上午9时播出的《新闻直播间》节目中再次关注隋唐洛阳城应天门，称央视秋晚播出后，隋唐洛阳城应天门已成为人们关注的焦点和热门旅游打卡地。

白天应天门里品历史，晚上城门楼前赏演艺。国庆假期，隋唐洛阳城应天门举办的“国庆中秋喜相逢秋晚会场看秋晚”活动人气火爆。盛世大唐迎宾礼、机器人科技舞台剧、3D灯光秀以及秋晚舞台演出等30多场演艺活动从早到晚轮番登场，精彩纷呈，让游客一览大唐盛世的风采。

央视《传奇中国节》等节目聚焦洛阳，让隋唐洛阳城国家遗址公园、龙门石窟、老君山等景区圈粉无数。据统计，1日至8日，龙门石窟接待游客26.5万人次；老君山接待游客12.56万人次；隋唐洛阳城国家遗址公园接待游客13.47万人次，同比增长460%。

洛阳市智慧旅游大数据平台显示，十一假期来洛游客中，外地游客占比大幅增长，央视秋晚溢出效应凸显。

文旅融合带动消费升温

针对国庆长假，洛阳市各级文旅部门提早谋划，通过产品和服务创新，深化文旅融合，不断丰富假日旅游市场供给。

长假期间，龙门石窟景区举办的国潮巡游和龙门白居易诗词擂台赛活动让游客眼前一亮，在龙门古街举行的国潮小吃节、文创市集等丰富多彩的体验娱乐活动，有效促进文旅消费；洛龙区2020年隋唐植物园绚秋游园会、十八屯武艺小镇儿童音乐节、溢坡电影村等主题活动吸引大批亲子游游客；老城区“古都夜八点，乐在笑满堂”相声社正式开张，丰富市民游客假日文化生活，引领文旅消费新潮流；万安山旅游度假区开展的“夜趣万安山、游趣万安山、食趣万安山”系列活动，亲子游乐、高空滑翔伞、我和国旗合个影、网红玩偶秀等活动，让广大游客在国庆假期流连忘返。

金秋时节，河洛乡村秋色迷人，乡村旅游成为不少游客短途自驾的不二之选。栾川老君山、鸡冠洞、重渡沟等景区周边村民将玉米、苹果等作物，拼出各种图案和造型，庆祝丰收，喜迎国庆，吸引游客拍照留念；竹海野生动物园熊猫馆开馆，国宝熊猫迈迈和灵岩与游客见面，深受游客喜爱；天河大峡谷景区温情服务，为多代同游的家庭免费拍摄全家福。嵩县白云山举办为期一周的“乐享金秋云巅市集”美食节和白云小镇“百家宴”，让游客尽享“舌尖上的假期”。乡村游持续火热，特色民宿一房难求，折射出洛阳文旅消费新趋势。

统计数据显示，今年国庆假期，全市星级酒店平均出租率均大幅提升，多数星级酒店、宾馆持续爆满，洛阳市文旅消费升温明显。

市民游客乐享惠民礼包

假日期间，洛阳不仅为游客准备了丰富的旅游产品和服务，还准备了丰厚的惠民礼包。

王城公园举办第十三届王城金秋菊展，以“我爱你中国”为主题，展出菊花及烘托气氛配置的花草、绿植等3万余盆，免费向市民和游客开放，接待游客13.95万人次，受到央视《新闻联播》、《朝闻天下》节目关注报道。

老君山景区免费提供“秋天的第一杯奶茶”温暖游客身心，无人值守“一元午餐”再次上线，倡导“珍惜粮食，拒绝浪费”的文明风尚。

假期里，“河洛书苑”城市书房一座难求、书香四溢，不少市民选择到城市书房享受“书香假期”。茶艺公益课、巧巧手工课、电影放送等阅读推广活动深受市民喜爱。据统计，8天假期，全市各级图书馆和城市书房累计接待读者29.27万人次，组织活动201场次，各级文化馆累计接待5.68万人次，组织活动111次。

国庆假期，洛阳市各大博物馆游人如织，成为游客市民心仪的“打卡地”。二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、洛阳周公庙博物馆、洛阳契约文书博物馆等博物馆内，惠民活动、文物赏析、文化集市、“中国传统文化之中原地区民俗节日展览”等一系列与传统民俗、文化有关的展览、非遗展示、研学活动让市民和游客尽享文化盛宴。

常态化疫情防控井然有序

国庆假期，为进一步做好服务，洛阳市坚持常态化疫情防控工作不放松，让公众出行及旅游舒心、安心。

全市各旅游景区严格落实“限量、预约、错峰”等各项疫情防控措施，继续加强检实名、检绿码、检体温、检口罩的“四必检”服务方式，严把“防聚集、防拥堵、防扎堆”关口，做好疫情常态化防控工作。各景区按照疫情防控相关要求，日接待游客量不超过最大承载量的75%，景区职工上岗全部佩戴口罩，严格执行环境卫生消杀制度，为游客提供安全、放心的游览环境。

国庆假期，全市各级文旅部门24小时值班，全天候受理游客咨询及投诉；对A级景区、大型游乐设施、星级酒店、旅游社、文化娱乐场所等文旅单位进行全面安全检查排查，确保节日期间安全稳定。全市文化旅游市场秩序井然，无旅游安全事故，无重大旅游投诉。

洛阳市文化广电和旅游局相关负责人表示，下一步，洛阳市文化广电和旅游局将全力克服疫情影响，延续国庆假期文旅市场全面复苏的良好势头，以更丰富的文旅供给加速激活秋冬季文旅市场，充分释放国际文化旅游名城的吸引力，着力提升国际人文交流中心的竞争优势。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 周亚伟 文/图）