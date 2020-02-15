洛阳警方合理调整警力布局 确保市民、游客安全祥和过“双节”

假期，古都洛阳的大街小巷、商场广场、旅游景点熙熙攘攘。在人们身边，一名名坚守在岗的民警，不仅成为这座城市的一道亮丽风景，更让市民、游客温暖又心安。

假期，古都洛阳的大街小巷、商场广场、旅游景点熙熙攘攘。在人们身边，一名名坚守在岗的民警，不仅成为这座城市的一道亮丽风景，更让市民、游客温暖又心安。

为确保市民、游客在洛阳安全祥和过“双节”，洛阳警方结合疫情防控常态化工作要求提前部署，按照“一个景区、一套方案预案，一个公园、一套方案预案”原则，制定、细化工作措施，确保安全隐患及时发现清零，既有效维护治安秩序、服务游客，又能及时处置突发事件、确保安全。

洛阳市公安局特警支队在龙门石窟景区每天前置备勤30名警力，着装和便衣巡逻相结合，在易造成拥堵踩踏事故的隐患部位加强警戒和流动管控，严厉打击景区内绺窃等违法犯罪行为，热情服务、为群众排忧解难。同时，出动装甲车、重装摩托车在王城公园、隋唐城遗址植物园等景区周边开展武装巡逻，震慑各类违法犯罪行为。栾川县公安局旅游警察大队在节前开展旅游安全检查，消除各类安全隐患，“双节”期间全员上岗到景区一线参与执勤工作，做到有警必出、有难必帮、有险必救，为游客提供快捷、优质、文明服务。宜阳县公安局樊村派出所结合辖区道路情况，联合交警在国道及事故多发路段对三轮车载人等交通违法行为进行查纠，及时消除道路交通安全隐患……

“双节”期间，洛阳警方合理调整警力布局，在景区内部主要通道、景点、易拥堵点等固定地点，以及售票广场、周边公交站点、停车场等部位，设置执勤点、移动警务车、免费消毒点、服务台，定人、定岗、定责，进行重点监控，加强游客和车辆疏导，及时服务游客，景区秩序井然有序。

连日来，洛阳各级公安机关按照“警力跟着人流走”“警力跟着警情走”的思路，合理调配巡逻警力，高压打击犯罪、强化巡逻防控、加强交通疏导、排查安全隐患、化解矛盾纠纷、开展反诈宣传、进行反诈预警，用坚守岗位保障市民和游客安全，用真诚服务温暖市民和游客，全市社会治安大局稳定、旅游市场秩序良好。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 席林燕南 文/图）