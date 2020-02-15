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跟着央视镜头打卡洛阳 感受浓浓烟火气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-03 21:36

　　央视中秋晚会收视夺冠，相关话题登上热搜，广大观众在点赞晚会的同时，盛赞晚会举办地洛阳。“古今辉映、诗和远方”的洛阳盛装出镜，实力圈粉。

　　随着央视秋晚的播出，隋唐洛阳城应天门、天堂、明堂，龙门石窟等景区成为游客心生向往的洛阳旅游打卡地。事实上，底蕴深厚的古都洛阳还有着满满的“人间烟火气”。今天，让我们跟随央视《传奇中国节》的镜头，走近这座充满希望、活力和魅力的城市，感受洛阳城里的温暖、欢乐。

　　镜头一：一朵牡丹绽放全城

　　“洛阳的美，牡丹的香，华夏的文明在此绽放……”在《传奇中国节》节目中，伴随着洛阳籍歌手田华的音乐，开启了“跟着田华游洛阳”的旅程。

　　漫步老城区东大街、西大街，您可以品味“老街老巷老强调，老门老户老味道”。

　　随便走进一家小店，随处一眼望去，都会看到牡丹的影子。

　　在洛阳，牡丹不仅花开时节满城绽放，还盛开在典雅、古朴的瓷器之上，跃然于文人墨客的笔下，非遗匠人的手中，甚至融入美食、茶饮之中。

　　“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”这是宋代文学家欧阳修在《洛阳牡丹图》中的描述。如今的洛阳牡丹，从一朵“只能看”的花，到一杯“可以喝”的茶，再到一种“能美容养颜”的化妆品，牡丹产品在链条化、多样化延伸中不断推陈出新。

　　“十三五”以来，洛阳以“坚定文化自信”“满足人民日益增长的美好生活需要”为目标，以“牡丹文化”“利民惠民”为主脉，创新举办机制、提升节会内容，彰显文化特色、落实惠民举措，把中国洛阳牡丹文化节办成弘扬河洛文化、促进文旅融合、建设美丽城市、造福广大群众的平台、纽带。

　　镜头二：洛阳美食让人垂涎

　　洛阳人宴请宾朋，少不了和牡丹、龙门石窟并称“洛阳三绝”的水席。

　　洛阳水席，历史悠久，古今驰名。千年以来，久传不败。红白大事，宴请宾客，率先用之。所谓“水席”，有二层含义。一是以汤水见长，二是吃一道换一道，一道道上，象流水一般，故名“水席”。洛阳水席，来自民间，是洛阳一带特有的传统名吃。酸辣味殊，清爽利口。

　　说起洛阳的美食，老城十字街必须有姓名！

　　老城十字街位于西大街和东大街的八角楼金街，自古就是商人的聚集之地，新中国成立之后这里成为洛阳重要的商业区之一，同时这里更是洛阳小吃的汇集之地，曾入选全国十大美食街。

　　这里特色小吃品种丰富，不仅有洛阳水席、涮牛肚、不翻汤、浆面条、烧烤、炒凉粉、烩饼等洛阳特色美食，还有麻辣小龙虾、油炸臭豆腐、鸡翅包饭、甘梅薯条、杏仁茶等外地小吃。

　　如今，一到晚上，这里人声鼎沸、热闹非凡，成为吃货们的天堂，已经成为洛阳夜经济新地标。

　　在洛阳，除了小吃和水席，各种汤更是不容错过。

　　据《尉缭子》记载：“太公望年七十，屠牛朝歌，卖食盟津。”由此可见洛阳的汤历史最早可追溯到西周初期。洛阳的汤不但历史悠久，而且品种繁多，有20余种，其中比较重要的是八大汤：牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤、牛杂汤、不翻汤、豆腐汤、丸子汤、胡辣汤。

　　洛阳人常说：“早晨一碗汤，给个神仙都不当。”洛阳人爱喝汤，也会喝汤。洛阳人喝汤讲究“三美”，即瘦肉、薄饼、原汤，三者缺一不可。在洛阳喝汤，添汤免费，尽可以根据自己的需要添加。

　　秋意渐浓，您不妨来洛阳喝一碗热乎乎的汤，逛一逛有味道的城。（洛报融媒记者 李冰 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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