古都新生活再发力！千企商超联合打折促销来了

随着国内疫情防控形势持续向好，促进消费政策措施持续发力，今年的十一黄金周，洛阳市消费市场也一片火热。

随着国内疫情防控形势持续向好，促进消费政策措施持续发力，今年的十一黄金周，洛阳市消费市场也一片火热。记者今日走访洛阳各大特色商业街、百货商场、连锁超市及餐饮门店，大家纷纷抢抓黄金周消费旺季，推出多种主题丰富的促销活动。

上午10时，在泉舜购物中心一楼东厅，一场别开生面的少年街舞大赛在这里举行，吸引了不少市民围观。在欢快的舞曲背景音下，泉舜购物中心热闹非凡。服装店、眼镜店、数码产品店、珠宝首饰店等在假期期间纷纷推出优惠促销活动，各门店里都聚集了不少市民。

“太火爆了，我这前面还有30多单。”刚刚在泉舜一楼一家茶饮店点单的市民赵先生说。记者看到，这家店的休闲区已经坐满了人，收银台前排起了长队，不少市民都是慕名而来。

下午17时，在洛阳万达广场更是人气爆棚。不少餐饮店都坐满了人，甚至一些店里开始排队叫号。

“今天天气不太好，特别适合逛街。”来自河南科技大学的几名大学生打趣说。

记者了解到，国庆中秋假期，我市各大商场均推出各类促销活动。例如，洛阳万达广场推出消费满额送金龙鱼食用油、国庆好礼幸运刮、餐饮美食满100返100、服饰珠宝折后叠加满减等活动。洛阳正大广场推出天降豪礼气球雨、棉花糖免费送、幸运转盘大抽奖、满额赠好礼等活动。

商场超市人气大增，防控措施有条不紊。

查看洛康码、测量体温、手部消毒，不少商场在门口设置服务台，凡进店顾客必须要经过这三个步骤。在长申国际超市，公共场所一天三次消毒，高频次使用的购物车一次一消毒，员工每天测体温登记上岗，周密的防控措施，为市民打造了安全舒适的购物环境。

市商务局相关负责人介绍，我市持续开展“古都新生活”商贸领域系列促消费活动，汇聚消费人气，激发市场潜力。国庆中秋假期期间，我市开展的千企商超联合打折促销月、金秋潮品嗨购节等活动，组织全市重点商超、品牌消费集聚区、连锁便利店千余家企业，联合推出换季服装、儿童用品、黄金珠宝、美妆护肤品、家居用品、生鲜组合等不同种类的爆款商品，集聚人气，促进消费。

记者了解到，为保障国庆中秋期间生活必需品市场供应，活跃消费需求，全市商务部门提前制定了应急预案，指导企业根据“两节”消费特点和不同消费群体的个性化需求，丰富商品种类，拓宽货源渠道，强化产销衔接，线上线下共同发力，保障供应充足。同时，市商务部门还将加强对生活必需品市场监测，全面掌握价格变动情况，引导居民消费，稳定市场预期。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李倩 史明喆 文/图)