稳步推进！洛阳两个高速公路项目建设有新进展

今日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，济源至洛阳西高速、新安至伊川高速等项目稳步推进。

今日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，济源至洛阳西高速、新安至伊川高速等项目稳步推进。 今日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，济源至洛阳西高速、新安至伊川高速等项目稳步推进。 目前，济洛西高速项目桥梁护栏建设完成89%、桥面铺装完成86.11%。路面、房建、机电工程、交安等工程稳步推进；新伊高速该项目进场工作人员2800余人，机械设备820余台，涵洞工程完成2784延米，桥梁工程完成7325米，隧道工程完成8283米。 相关链接： 济洛西高速北接济阳高速、南交菏宝高速，跨越黄河与连霍高速相交，继而顺接宁洛高速，全长约42.383公里，其中洛阳境内长度为23.3公里。今年7月底，该项目的重要节点工程黄河特大桥合龙。未来，济洛西高速是洛阳与济源乃至山西间的新通道。 新伊高速起于新安县铁门镇附近，经宜阳县城西、伊川县城西，终于伊川汝阳交界处二广高速，全长81.34公里，主线设计双向四车道、时速100公里。作为连霍二广高速联络线，新伊高速建成后将进一步优化宁洛高速、连霍高速洛阳境段的交通转换，提升路网效率，缓解我市高速过境交通压力；加强洛阳市中心城区与“六组团”之间的产业承接、交通连接、生态对接。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 张毅）