李亚主持召开市委常委会会议 深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神 研究民营经济发展、高质量发展考核等工作

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，深入学习贯彻习近平总书记在湖南考察和在基层代表座谈会、在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话，对新时代民营经济统战工作、供销合作社工作、“十四五”规划编制工作网上意见征求活动的重要指示，致中国延安精神研究会第六次会员大会的贺信，致全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们的节日祝贺和诚挚慰问，在《求是》杂志上发表的重要文章《构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障》，传达全国青联十三届全委会、全国学联二十七大、省委统一战线工作领导小组全体(扩大)会议精神，审议县(市)区、市直部门高质量发展综合考核办法修订等工作。

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，深入学习贯彻习近平总书记在湖南考察和在基层代表座谈会、在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话，对新时代民营经济统战工作、供销合作社工作、“十四五”规划编制工作网上意见征求活动的重要指示，致中国延安精神研究会第六次会员大会的贺信，致全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们的节日祝贺和诚挚慰问，在《求是》杂志上发表的重要文章《构建起强大的公共卫生体系，为维护人民健康提供有力保障》，传达全国青联十三届全委会、全国学联二十七大、省委统一战线工作领导小组全体(扩大)会议精神，审议县(市)区、市直部门高质量发展综合考核办法修订等工作。

会议指出，要深入学习习近平总书记在湖南考察时的重要讲话，坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移推动高质量发展，坚持农业农村优先发展，持续推进生态文明建设，确保统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展、科学谋划“十四五”发展等部署要求落到实处。要认真学习总书记在基层代表座谈会、教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的重要讲话，以及对“十四五”规划编制的重要指示，牢牢把握新发展格局的战略部署，准确把握新发展阶段的新特征新变化新要求，认真审视市情，加强对接衔接，汇聚众智合力，确保编制出符合中央精神、切合洛阳实际、顺应河洛儿女意愿的高质量的洛阳“十四五”规划。

会议强调，要从政治高度深刻认识做好新时代民营经济统战工作的重要意义，落实中央、省相关要求，加强民营经济人士思想政治建设，支持服务民营经济高质量发展，建设高素质民营经济代表人士队伍。要深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，大力宣传、认真践行延安精神，用好我市丰富的红色资源，引导广大党员干部大力传承红色基因，为改革发展各项事业提供强大精神动力。要落实好中央、省、市关于“三农”工作的各项部署要求，大力实施乡村振兴战略，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的家园。各级供销合作社要始终践行为农服务宗旨，坚持问题导向，深化综合改革，不断提升为“三农”服务的综合能力。要进一步明晰我市公共卫生体系改革发展的方向、定位和路径，加强疾控体系建设，优化防控救治体系布局，发挥中西医结合优势，深化新时代爱国卫生运动，进一步提升应对重大突发公共卫生事件的能力和水平。

会议指出，要牢记总书记殷殷嘱托，发挥好青联学联组织作用，扎实做好新时代青年工作，培养担当民族复兴大任的时代新人，为洛阳发展不断注入青春力量。坚定政治立场，高扬理想主义、厚植家国情怀，善于发现、培养、举荐各个方面的青年人才，建设有理想、有朝气的青联学联组织。发挥党联系青年的桥梁纽带作用，强化基层导向，建设广覆盖、聚人气的青联学联组织。强化社会化组织模式，探索项目化运作方式，强化网络化动员思维，建设高质量、接地气的青联学联组织。注重加强制度建设，从严管好各级青联委员和青联学联学生会工作人员，建设作风实、形象好的青联学联组织。各级党委政府要重视和支持青年工作，加强对青联学联的领导，积极为青年成长发展创造条件。共青团、各级学校等要发挥更大作用，共同为青年成长成才、建功立业创造良好环境。

会议强调，今年以来，全市各级各部门积极融入新发展格局，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、副中心和都市圈建设等机遇，在常态化疫情防控中加快转型发展高质量发展，各项工作推进有序有力，做好科学考核尤为重要。要进一步突出新发展理念落地、副中心和都市圈建设目标任务落实、省级权限下放承接等考核重点，细化考核任务，切实树正树牢考核评价导向，激励引导各级各部门加压奋进、务实重干、奋勇争先。要把考核结果与干部选拔任用、干部奖惩、先进典型树立、政策支持倾斜、巡察巡视整改等有机结合，更加注重考核结果运用，更好推进洛阳改革发展稳定各项工作。

会议还研究了其他事项。(记者 李江涛 李东慧)