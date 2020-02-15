洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

才认识两个月的男友 偷偷将女子银行卡刷得仅剩一元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-29 08:19

　　昨日，记者从汝阳县公安局得知一件事，一女子的银行卡遭盗刷，民警调查发现，犯罪嫌疑人不是别人，正是该女子刚认识两个月的男友。

　　今年6月，汝阳县内埠镇女子大萍(化名)经人介绍认识了濮阳男子李某，两人很快确立恋爱关系，一件事却把她的美梦打破了。

　　8月23日，大萍到县城银行取钱，查看账户余额却发现仅剩1元。“明明还有1万多元啊！”大萍立即到柜台查询后确认，卡内余额确实仅有1元。

　　大萍随即报警求助，内埠派出所民警同大萍到银行调取账单发现，8月22日凌晨2时许，她账户上的1万多元通过其微信平台转出。不过，微信平台却并未显示这些转账信息。

　　大萍回忆，当天凌晨，她的手机就在家中放着，她和女儿均没有动过手机。男友李某当天也在家中，对方也称未碰过手机，并且支持她尽快报警追回这些钱。

　　难道受害人的微信遭遇第三方平台盗刷？民警咨询微信客服得知，8月22日凌晨，大萍的微信并未出现异常，其支付设备就是个人手机，且是输入密码后支付。

　　未被恶意盗刷，那极有可能是熟人作案。民警很快发现新的线索，大萍的男友李某曾因盗窃两次入狱，结合大萍的一些描述，李某作案嫌疑较大。很快，民警查明李某的作案经过。8月22日凌晨，李某趁大萍熟睡时，将其卡内的15000余元转至自己的微信小号上，事后，李某还删除了聊天记录及短信提醒。

　　短短几天时间，这些钱被李某花光，用于偿还网络贷款和日常消费。

　　目前，李某已被检察机关批准逮捕。（记者 王博东 通讯员 袁胜洋）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·长达20年！饭后2小时就吐，她到底怎么了
  • ·心血管喜欢规律运动，害怕久坐不动
  • ·打算启动甩肉计划？健康科学的方式来啦
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 存在火灾隐患！洛阳17家宾馆酒店被曝光
  • 精彩！看王一博在《天天向上》为洛阳...
  • 紧急寻人！小鲍同学，快和家人联系吧
  • 为了烹好这条黄河大鲤鱼，他们使出了...
  • 洛阳多家医院建设项目加紧推进 市中医...
  • “2020中国企业500强”发布 洛阳这些...
  • 孟津县：治理瀍河河道 打造优美环境
  • 洛阳公布最新人事任免名单
  • 洛阳市劳模(工匠)培训基地揭牌成立
  • 一组组数字，印证着洛阳高质量发展的...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月27日
  • · 古城快速路机动车超高速行驶，建议装测速
    • 精彩图片
    “双节”临近 古都洛阳...
    洛阳涧河综合治理示范...
    孟津县小浪底镇：果园...
    特种锂电池 出口订单多
    精彩热帖

    王城公园菊展随拍

    龙游民居苑

    又到海南 文昌海边随拍

    渔鸥
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605