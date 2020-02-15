才认识两个月的男友 偷偷将女子银行卡刷得仅剩一元

昨日，记者从汝阳县公安局得知一件事，一女子的银行卡遭盗刷，民警调查发现，犯罪嫌疑人不是别人，正是该女子刚认识两个月的男友。

昨日，记者从汝阳县公安局得知一件事，一女子的银行卡遭盗刷，民警调查发现，犯罪嫌疑人不是别人，正是该女子刚认识两个月的男友。

今年6月，汝阳县内埠镇女子大萍(化名)经人介绍认识了濮阳男子李某，两人很快确立恋爱关系，一件事却把她的美梦打破了。

8月23日，大萍到县城银行取钱，查看账户余额却发现仅剩1元。“明明还有1万多元啊！”大萍立即到柜台查询后确认，卡内余额确实仅有1元。

大萍随即报警求助，内埠派出所民警同大萍到银行调取账单发现，8月22日凌晨2时许，她账户上的1万多元通过其微信平台转出。不过，微信平台却并未显示这些转账信息。

大萍回忆，当天凌晨，她的手机就在家中放着，她和女儿均没有动过手机。男友李某当天也在家中，对方也称未碰过手机，并且支持她尽快报警追回这些钱。

难道受害人的微信遭遇第三方平台盗刷？民警咨询微信客服得知，8月22日凌晨，大萍的微信并未出现异常，其支付设备就是个人手机，且是输入密码后支付。

未被恶意盗刷，那极有可能是熟人作案。民警很快发现新的线索，大萍的男友李某曾因盗窃两次入狱，结合大萍的一些描述，李某作案嫌疑较大。很快，民警查明李某的作案经过。8月22日凌晨，李某趁大萍熟睡时，将其卡内的15000余元转至自己的微信小号上，事后，李某还删除了聊天记录及短信提醒。

短短几天时间，这些钱被李某花光，用于偿还网络贷款和日常消费。

目前，李某已被检察机关批准逮捕。（记者 王博东 通讯员 袁胜洋）