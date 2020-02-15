点赞！伊滨区一饭店为独居老人提供免费午餐（最美家乡人）

近日，一到晌午，72岁的周爱就与同村老人结伴来到小区门口的面馆，不用点单，没过几分钟，服务员会端来特意煮得软烂的刀削面。“午饭免费，还能吃得饱饱的，宏图这娃子真不赖！”周爱吃了几口面后，忍不住又连连夸赞。

付宏图(左)为周爱端来午饭

近日，一到晌午，72岁的周爱就与同村老人结伴来到小区门口的面馆，不用点单，没过几分钟，服务员会端来特意煮得软烂的刀削面。“午饭免费，还能吃得饱饱的，宏图这娃子真不赖！”周爱吃了几口面后，忍不住又连连夸赞。

周爱夸赞的“娃子”叫付宏图，伊滨区人，是个70后。2018年年底，付宏图在伊滨区李村镇玉泉嘉苑门口开了这家刀削面馆，刀削面10元管饱，不够再添；小份菜5元即卖，奉行节约。因为诚信热心，经营灵活，面馆的生意一直不错。不过，最引人注意的是，他的饭店开业没多久，就在店门口打出“残疾、孤寡老人中午吃面永久免费”的“广告”。

周爱说，玉泉嘉苑属于回迁小区，不少居民都是村里的老街坊，如今住了高楼，子女常年在外工作的多，独居老人不少。最初，有老人发现这“广告”时没人信：“哪会有这好事？”

谁知道，付宏图主动上门邀请老人免费吃饭，对于行动不便的老人，他还送饭上门。长期在外工作的子女得知父母常在面馆免费吃饭，执意要付钱，均被付宏图婉拒。

为啥要为老人提供免费午餐？“家乡养育了我，我也想做点儿力所能及的事，尤其是对独居、残疾、留守老人，想尽一份晚辈的心意。”付宏图说。

记者注意到，“老人免费午餐”已在周边小区传为美谈，就连附近的务工人员都知道“玉泉嘉苑门口有家面馆老板心善”。

当天，正在面馆内吃饭的农民工白周拴听说记者来采访，也凑到记者跟前。“去年，我和工友来饭店，6个人共要了8碗面，多出来的两碗，我们大家匀着吃。”白周拴说，大家干体力活儿、饭量大，从前都是多点几份饭，可让人感动的是，付宏图得知情况后，特意嘱咐员工，来吃饭的农民工师傅不用额外点餐，不够吃的话免费加面，管饱。

爱出者爱返，福往者福来。本月初，为了让更多老人了解面馆“免费午餐”，付宏图特意联系伊滨区一家剧团，准备花钱邀请几位当地名角来店外唱大戏。该剧团负责人得知其想法后，坚决分文不收，还特意组织20多名成员，义务在面馆门口唱了两晚大戏，引来上千名居民围观。“我们也为做公益的好人做点儿公益！”该剧团负责人说。（记者 王博东 通讯员 陈爱松 文/图）