一字千金（河洛学堂）

一字千金是个成语，比喻文辞精妙，无一字可更改。

钱是好东西。古人形容一样东西好到极致、稀缺、珍贵，往往爱把它跟钱画等号。

比如一字千金、一诺千金、春宵一刻值千金。“千金”，那得多珍贵多值钱啊。

一字千金是个成语，比喻文辞精妙，无一字可更改。

李白的《静夜思》：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”就是一字千金的好作品。

一字千金的典故，出自《史记·吕不韦列传》。

吕不韦墓，在偃师市首阳山镇，离洛阳市区不远。

史载，吕不韦生于东周时期，本是一名富商。后来，他在赵国偶遇落难的秦国王孙异人，认为“此奇货可居”，遂抓住时机做政治买卖，把异人当筹码，花重金打通各路关节，帮助异人逃离赵国，登上了秦王宝座。

吕不韦由此获得丰厚回报，当上了秦国相国，封地洛阳，风头无两。

然而，吕不韦并不满足。在那个时代，商人的地位很低，常常被人瞧不起。吕不韦虽然成了一人之下万人之上的显赫人物，但大伙儿都清楚他过去是干啥的，明面上恭维他，私下里嘲笑他，搞得他甚是郁闷。

当时的贵族圈子，流行养门客。有权有钱的公子哥儿，都爱招一些有本事的谋士、壮士、剑客养在家里，以备不时之需，就跟带头大哥笼络跟班小弟差不多。

魏国的信陵君、楚国的春申君、赵国的平原君、齐国的孟尝君，都是“带头大哥”中的佼佼者。他们礼贤下士，门客众多，天下闻名，人称“战国四公子”。

吕不韦也想当“带头大哥”。为了彰显实力，他养了三千门客。这些人形形色色，各有所长，吃饱喝足之余不干别的，专为吕不韦跑腿办事、出谋划策。

一日，吕不韦召集门客开会，商讨如何提高自己的威望。有个门客建议他组织一个学术班子，著书立说，塑造高级知识分子形象。

吕不韦听了很高兴，对呀！这样不仅可以提升个人形象，还能为历史做些贡献，流芳百世。

于是，他马上组织门客开始行动，融合道家、儒家、墨家、法家等各派学说之精华，编著了一部长达20多万字的鸿篇巨制——《吕氏春秋》。

吕不韦对这个学术成果很满意。他认为《吕氏春秋》包括了天地万物的奥妙及古往今来的哲理，乃人生必读书籍。

为了扩大影响力，吕不韦让人在城门口展示此书，声称谁若能挑出此书的瑕疵，改动一字，就奖励千金。

消息传开后，众人争相拜读《吕氏春秋》，却无一人拿到那“一字千金”的奖赏。

吕不韦名声大噪，成功达到了扬名立万的目的。至于无人改字，是《吕氏春秋》确实完美，还是人们忌惮吕相国的权势，不敢挑刺儿？那就不得而知了。（记者 张丽娜）