洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一字千金（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-28 08:22

　　钱是好东西。古人形容一样东西好到极致、稀缺、珍贵，往往爱把它跟钱画等号。

　　比如一字千金、一诺千金、春宵一刻值千金。“千金”，那得多珍贵多值钱啊。

　　一字千金是个成语，比喻文辞精妙，无一字可更改。

　　李白的《静夜思》：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”就是一字千金的好作品。

　　一字千金的典故，出自《史记·吕不韦列传》。

　　吕不韦墓，在偃师市首阳山镇，离洛阳市区不远。

　　史载，吕不韦生于东周时期，本是一名富商。后来，他在赵国偶遇落难的秦国王孙异人，认为“此奇货可居”，遂抓住时机做政治买卖，把异人当筹码，花重金打通各路关节，帮助异人逃离赵国，登上了秦王宝座。

　　吕不韦由此获得丰厚回报，当上了秦国相国，封地洛阳，风头无两。

　　然而，吕不韦并不满足。在那个时代，商人的地位很低，常常被人瞧不起。吕不韦虽然成了一人之下万人之上的显赫人物，但大伙儿都清楚他过去是干啥的，明面上恭维他，私下里嘲笑他，搞得他甚是郁闷。

　　当时的贵族圈子，流行养门客。有权有钱的公子哥儿，都爱招一些有本事的谋士、壮士、剑客养在家里，以备不时之需，就跟带头大哥笼络跟班小弟差不多。

　　魏国的信陵君、楚国的春申君、赵国的平原君、齐国的孟尝君，都是“带头大哥”中的佼佼者。他们礼贤下士，门客众多，天下闻名，人称“战国四公子”。

　　吕不韦也想当“带头大哥”。为了彰显实力，他养了三千门客。这些人形形色色，各有所长，吃饱喝足之余不干别的，专为吕不韦跑腿办事、出谋划策。

　　一日，吕不韦召集门客开会，商讨如何提高自己的威望。有个门客建议他组织一个学术班子，著书立说，塑造高级知识分子形象。

　　吕不韦听了很高兴，对呀！这样不仅可以提升个人形象，还能为历史做些贡献，流芳百世。

　　于是，他马上组织门客开始行动，融合道家、儒家、墨家、法家等各派学说之精华，编著了一部长达20多万字的鸿篇巨制——《吕氏春秋》。

　　吕不韦对这个学术成果很满意。他认为《吕氏春秋》包括了天地万物的奥妙及古往今来的哲理，乃人生必读书籍。

　　为了扩大影响力，吕不韦让人在城门口展示此书，声称谁若能挑出此书的瑕疵，改动一字，就奖励千金。

　　消息传开后，众人争相拜读《吕氏春秋》，却无一人拿到那“一字千金”的奖赏。

　　吕不韦名声大噪，成功达到了扬名立万的目的。至于无人改字，是《吕氏春秋》确实完美，还是人们忌惮吕相国的权势，不敢挑刺儿？那就不得而知了。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·长达20年！饭后2小时就吐，她到底怎么了
  • ·心血管喜欢规律运动，害怕久坐不动
  • ·打算启动甩肉计划？健康科学的方式来啦
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • “双节”临近 古都洛阳节味浓
  • 国庆、中秋连休8天 洛阳市疾控中心发...
  • 马世贤烈士89岁同村战友含泪讲述烈士往事
  • 央视关注！龙门石窟一佛首实现“数字...
  • 孟津县小浪底镇：果园里网络直播带货忙
  • 洛阳涧河综合治理示范段效果显现：亲...
  • 我市持续推进养老服务体系建设工作 养...
  • 洛阳籍著名演员、中国国家话剧院一级...
  • 小伙儿返乡养虫子 行情不好也赚了十几...
  • 洛阳召开经济运行分析会 听取今年前三...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月27日
  • · 古城快速路机动车超高速行驶，建议装测速
    • 精彩图片
    “双节”临近 古都洛阳...
    全民健步走起来！河南...
    洛阳涧河综合治理示范...
    孟津县小浪底镇：果园...
    精彩热帖

    王城公园菊展随拍

    龙游民居苑

    又到海南 文昌海边随拍

    渔鸥
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605