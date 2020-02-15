智能导航设备有了“洛阳造”

26日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳新导通智能科技有限公司，工作人员正在加紧组装高精度光纤陀螺仪。这是该公司新开发的北斗+惯性低成本组合导航产品的核心部件。
26日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳新导通智能科技有限公司，工作人员正在加紧组装高精度光纤陀螺仪。这是该公司新开发的北斗+惯性低成本组合导航产品的核心部件。
该公司是我市一家高端智能装备制造企业，主要从事导航设备等智能产品的研发、生产及技术服务，产品包括“北斗”卫星导航接收机、光纤陀螺、惯性导航系统等，应用于商业飞机、机器人、无人驾驶等领域，市场前景良好。（洛报融媒记者 潘郁 通讯员 赵国旺 摄）
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