厚植生态新优势 打造人民幸福河——全市生态保护工作推进会精神解读

推进黄河流域生态保护和高质量发展是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。去年9月，习近平总书记发出“让黄河成为造福人民的幸福河”的伟大号召。

推进黄河流域生态保护和高质量发展是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。去年9月，习近平总书记发出“让黄河成为造福人民的幸福河”的伟大号召。

一年来，洛阳黄河流域生态保护治理成效如何？下一步如何发力？昨日，全市生态保护工作推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，梳理总结成绩，坚持问题导向，部署重点任务，着力厚植生态优势，推动黄河流域生态保护不断取得显著成效。

牢记嘱托使命在肩 黄河流域生态保护取得阶段性成效

洛阳横跨黄河、淮河、长江三大流域，北依太行，南靠伏牛，是名副其实的“中原水塔”。作为黄河流域重要节点城市，洛阳市域面积的81.8%属黄河流域，生态优势成为城市亮丽名片。

治理黄河，要在保护、重在治理。一年来，全市上下牢记殷殷嘱托、彰显生态优势，推动黄河流域生态保护工作实现良好开局，取得阶段性成效。

——在科学谋划中健全体制机制

成立市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组，实施专班运作，有力有序推动工作落实。创新推出“河长+检察长+警长”联动工作机制，推动河长制从“有名有实”走向“有力有为”。

——在聚焦聚力中实现重点突破

以生态廊道建设为抓手强化沿黄地区生态保护，实施沿黄绿化4.2万亩，带动全市森林覆盖率增至45%以上。

以深化拓展“四河五渠”综合治理为抓手实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，实现保护治理全流域覆盖。

以重大防洪工程建设为抓手确保黄河安澜，黄河两岸标准化堤防建设不断完善，防洪运行机制经受住了今年汛期考验。

以黄河流域生态保护治理为抓手带动全市生态文明建设，截至9月23日，全市优良天数达184天，比去年同期增加56天，大气环境质量四项指标改善率均居汾渭平原第一，国(省)控监测断面水质总达标率为100%。

——在统筹兼顾中提升综合效益

坚持把生态保护与黄河文化保护传承弘扬相结合，河洛文化旅游节、中原国际文化旅游产业博览会、客家文化论坛等成功举办，央视中秋晚会“落户”洛阳。

坚持把生态保护与产业发展有机结合，连续两年被国务院表彰为工业稳增长和转型升级成效明显市。

因地制宜建成53条沟域经济示范带，实现以小沟域支撑大流域。

坚持把生态保护与城市建设有机结合，完善了路网、供气、供暖等基础设施，建成投用一大批小游园和190座城市书房、700公里“乐道”，城市更有颜值、更有气质、更有温度。

重在保护要在治理 全面提升黄河流域生态保护水平

回顾一年治理成果，黄河生态的变化有目共睹。但不可否认，工作还存在推进不平衡、“工笔画”不够精细等问题。

对此，会议明确了下一步黄河生态保护治理的基本原则和重点任务。我市将坚持“重在保护、要在治理，统筹兼顾、标本兼治，在发展中保护、在保护中发展”的原则，坚持大保护、大治理，统筹推进治、建、管各项工作，全面提升我市黄河流域生态保护水平。

●守住黄河安澜这个底线

把确保黄河安澜作为底线任务，持续强化防洪体系建设。突出干流，加快黄河洛阳段干流防洪工程建设，抓好河段控导工程续建加固和河道综合整治，因地制宜推进滩区治理。统筹支流，确保中心城区、县城、乡村防洪标准分别达到100年、50年、20年一遇。

●聚焦生态保护这个根本

把沿黄生态廊道建设作为重中之重，加快沿黄生态廊道规划编制，立足洛吉快速路至巩义交界处黄河生态湿地段、洛吉快速路至小浪底水库丘陵台地段、小浪底水库至新安石井山区丘陵段，以及新安石井至渑池交界处特殊地质段的实际，因势因地打造标志性景观节点。当前，重点抓好沿黄生态大道建设，提升绿化品质，做好黄河“乐道”、驿站等配套，打造近水亲水、展示黄河文化魅力的复合型生态廊道。

针对水土流失和矿山治理问题，我市将持续抓好生态涵养和修复，深入实施露天矿山整治、废弃矿山治理、绿色矿山建设攻坚行动，确保不折不扣完成整治任务。

此外，今冬明春国土绿化将突出沿黄生态廊道、南部生态涵养区、廊道绿化、城市绿化等重点，接续发力、久久为功。

●扭住水质改善这个重点

聚焦伊河、洛河水质常年保持在二类水质标准的目标，强化工业污染、农业面源污染、生活污染等治理，大力整治不达标水体、黑臭水体和纳污坑塘，推动治理向各类小微水体和末梢延伸。比如，孟津对瀍河实施沿线截污、污水处理厂尾水人工湿地净化等综合治理工程，减少入河污染，就是很好的案例。

●抓好水资源利用这个大事

洛阳水资源供需矛盾一直比较突出。今后，我市将把水资源作为最大的刚性约束，一方面，以创建国家节水型城市为目标，推动用水由粗放低效向节约集约转变；另一方面，要积极推进引黄调蓄工程，谋划实施洛宁兴华涧、栾川小河口、宜阳阳光寺等15座中小型水库，完善灌区配套设施，不断提升水资源统筹调配能力。

●强化统筹推进这个关键

我市将把推进黄河流域生态保护与全流域治理统筹起来，同步开展好淮河、长江流域治理，推动治理向水体末梢延伸；与生态文明建设统筹起来，统筹推进水、大气、土壤污染治理；与产业结构调整统筹起来，强化创新驱动、绿色转型和集群发展；与城乡建设统筹起来，加快沿河路网、污水处理、小游园、“乐道”等设施建设；与文化传承统筹起来，摸清黄河文化家底，讲好新时代洛阳“黄河故事”。

“四河五渠”综合治理 致力打造黄河流域生态保护标杆

近年，我市立足黄河流域生态保护，大力实施“四河三渠”综合治理，“水清、岸绿、路畅、惠民”的目标基本实现。下一步，我市将把秦岭防洪渠、邙山渠纳入河渠综合治理重点，形成“四河五渠”综合治理格局，继续从截污治污、引水补源、河道治理、游园湿地、沿河路网、沿河棚改等六个方面着手，打造黄河流域生态保护标杆。

今年，全市“四河五渠”综合治理共谋划152个重大项目，分3年实施。其中，2020年开工152项，完工97项。截至目前，已开工114项，完工62项。下一步，我市坚持节点管控、挂图作战，倒排工期、集中攻坚，确保如期完成建设任务。

●抓好截污治污

今年年底前，涧河污水提升泵站、大明渠截污管道、草店社区污水管网等6项工程要建成投用。跨年任务中，19条市政道路雨污分流、伊川第三污水处理厂建设年底要任务过半；红山片区污水处理厂、丰李污水处理厂年内开工建设；城市河渠雨污分流改造、城市管网智慧管理系统、市政排水信息监测系统等工程年内正式启动。

●推进引水补源

加快小浪底南岸灌区、伊滨水系等在建引水项目建设，尽快把大明渠引水工程纳入秦岭防洪渠综合治理，确保2021年年底前实现通水目标。聚焦“十四五”乃至更长时期，梳理谋划一批新的引水补源项目。解决好中州渠下游经常断流、铁路防洪渠缺乏水源等问题，推进城市水系联通，打通沟、渠等微循环，让城市水系活起来、动起来。

●加强河道治理

按照“浅水、阔面”要求，加大河道清淤、河床整治力度，持续抓好河流“清四乱”，提升河渠通畅程度。伊洛河偃师境内、瀍河市区上游等剩余的堤防建设任务要确保年底前完成。抓好沿线绿化和生态修复，确保河渠治理到哪里、绿化和生态修复就及时跟进到哪里。

●建好游园湿地

因地制宜科学布局，持续加大游园湿地建设力度，增进群众的绿色福祉。在游园方面，涧西区滨河北路游园、栾川西河游园等年底前建成投用。明年小游园建设任务要提前谋划、及早选址。在湿地方面，积极创建国际湿地城市，以黄河湿地、伊川伊河湿地、陆浑湖湿地和中心城区伊河、洛河、涧河等湿地为重点，完善功能、突出特色、作出示范。

●完善沿河路网

加快构建城市滨河主干道、亲水慢行道、游园小步道三级滨河路网体系。瀍河乐道、涧滨南路及南延工程、西工区经二路、洛宁县经五路、偃师市伊河北岸堤顶道路等6项工程年底前全面完工。

●攻坚沿河棚改

沿河棚改是一举多效的城建工程、生态工程、民生工程。我市将坚持科学运作、多措并举，全力破解瓶颈制约，加快实施沿河棚改和村庄整治项目，建设生态宜人的城市街区和“四美村庄”。（记者 白云飞 李东慧）