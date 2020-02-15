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洛阳博爱眼科医院首枚散光型白内障人工晶体成功植入，患者视力从0.08逆袭至1.0

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-09-24 17:48

　　2020年9月23日，洛阳博爱眼科医院白内障专科的邵运良主任成功完成了一个特殊的白内障人工晶状体植入手术。

　　接受手术的患者年仅52岁，右眼白内障合并屈光不正，散光度数高达400度，裸眼视力仅有0.08。

　　因为患者年龄较轻，术后用眼需求比较高，而传统的人工晶体只能解决白内障，患者在术后依然要面对高度散光带来的视力不佳，邵主任为她定制了一款特殊的人工晶体，一次性解决白内障和散光。

散光型人工晶体示意图

　　邵主任为患者定制的Zeiss AT TORBI 709M人工晶状体是一款双曲面散光矫正单焦点人工晶状体。这款晶体的可用光学区更大，光学区中心厚度更薄，散光矫正度数更广，术后视觉质量更佳；拥有疏水表面特性的亲水性丙烯酸酯材质，可以通过1.8mm微切口植入，创伤更小；独特的平板襻设计不仅方便术中双向调整，而且能够保证术后IOL稳定不旋转，拥有极高的旋转稳定性和居中性，能够精确、长效矫正散光，让患者术后无忧。

　　术后第二天，患者的视力就由术前的0.08“逆袭”至1.0，眼压等各项数据均处于理想状态，术后反应也很轻微，让患者很是欣喜。

　　邵主任表示，在散光矫正型人工晶状体问世之前，对于合并散光的白内障患者，想要获得良好的视力，只能在白内障术后通过配戴眼镜、角膜缘松解术、激光手术等等方式进行散光矫正，治疗过程繁琐，效果也没有保证。

　　如今，随着科技的发展，各种功能性人工晶体的面世，白内障手术已经不仅仅是一项白内障复明手术，我们还可以在治疗白内障的过程中，通过各种个性化的晶体植入，解决近视、散光、远视、老花眼等各种视力问题，让患者在摆脱白内障的同时，获得更好的视力。

邵运良

眼科学硕士

副主任医师

眼前节病区主任

河南省医学会白内障学组委员

河南省医师协会白内障学组委员

洛阳市医学会眼科学分会副主任委员

洛阳市卫生先进工作者

中华“健康快车”手术专家
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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