中行洛阳分行深入推广“复兴壹号”党建平台

近日，来自洛阳市市场监督管理局党工委的一名中年党员，像往常一样拿起手机准备缴纳当月党费时，被瞬间弹出的政治生日贺卡所感动：“在你加入中国共产党30周年这个特殊日子里，谨向你致以诚挚的祝贺！”

近日，来自洛阳市市场监督管理局党工委的一名中年党员，像往常一样拿起手机准备缴纳当月党费时，被瞬间弹出的政治生日贺卡所感动：“在你加入中国共产党30周年这个特殊日子里，谨向你致以诚挚的祝贺！”这是“复兴壹号”智慧党建平台精心设置的小惊喜，通过该款专业化的党建管理平台，不仅可以实时学习最新的党建资讯，还有诸如政治生日贺卡、党费缴纳凭证、党员发展指数等互联网党建新模块，处处闪现着身份意识的再强化。

据中国银行洛阳分行相关人员介绍，近年来，该行积极融入洛阳市党的建设与地方经济建设，全面助力智慧城市建设。在了解到洛阳市市场监督管理局、洛阳市第五人民医院等多家基层党组织正在积极推进党建信息化建设，分行上下积极联动、精准营销，精心定制智慧党建专属服务方案，并于近期在上述单位进行了上线使用。

据了解，“复兴壹号”智慧党建平台是中国银行认真贯彻落实党中央关于“运用互联网技术和信息化手段开展工作”部署要求，打造的“互联网+党建”新模式。日前该平台荣获中国人民银行科技发展奖，在近期中央和国家机关工委“互联网+党建”典型案例征集展示活动中荣获二等奖。截至近日，该平台已在洛阳市6家企事业单位成功上线，覆盖党员1.15万名。中国银行洛阳分行将继续以该平台为依托，强化与重点客户单位实现资源共享、优势互补，以此不断增强党组织的凝聚力和战斗力。(杨凯)