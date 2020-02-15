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重点抽检！洛阳市场上这15种食品种类最受关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-22 19:20

　　今日，洛报融媒记者获悉，明日起，洛阳市市场监管局将在全市范围内对群众关注度较高的15种食品种类进行监督抽检。

　　17日至22日，市市场监管局针对洛阳市场上销售的米面油、调味品、肉制品、饮料、乳制品、酒类、糕点等23种食品种类，通过网络公开收集社会公众关注的热点问题，让老百姓选择最关心和认为最需要重点抽检的15种食品种类，由市场监管部门实施靶向性抽检。

　　目前投票结果已经出炉，15种群众关注度较高的食品种类分别是：食用油、肉制品、乳制品、速冻食品、水产制品、豆制品、大米、糕点、酱腌菜、小麦粉、调味品、蜂蜜、蛋制品、饮料、方便食品。

　　下一步，市市场监管局将在全市范围内对这15种食品种类实施靶向性监督抽检，抽检结果出炉后面向社会公示。对抽检中发现的不合格食品，市场监管部门将及时督促食品生产经营者立即采取下架、召回、封存等风险防控措施，对发现的违法违规行为，依法从严从重查处。

　　与此同时，为保障中秋、国庆节日期间食品安全，近期，市市场监管局对市场上销售的月饼进行了专项抽检，共计抽检50批次，检验项目包括酸价、过氧化值、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、铝的残留量、丙酸及其钠盐、钙盐、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌，经检验全部合格。

　　市市场监管局相关负责人提醒广大消费者在购买月饼时，要选择正规超市、副食店、糕点专卖店购买，如果购买现场制作的月饼，要注意查看生产销售环境是否干净卫生，购买回家后应尽快食用完。要注意查看月饼包装上生产日期、保质期、配料表、净含量、厂名、厂址、储存条件和产品执行标准号等标示是否齐全，尽量选购有SC标志的月饼，不宜选购保质期过长的月饼，应按照包装标示储存条件保存月饼。网购月饼时，尽量选知名厂家生产的品牌月饼和口碑好、信誉好的网络平台，仔细询问商家月饼的保质期、生产日期、配料表、储存条件和生产厂家等信息，现做现卖的手工月饼需要确定邮寄时间以防过期。购买月饼务必要求商家提供发票等凭证，出现问题请及时拨打投诉举报电话12315。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭一璠 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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