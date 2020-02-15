洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“时代楷模”陈俊武：“洛阳是一个正在奋斗和前进的城市！”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-22 16:33
陈俊武院士近照 （陈香生 摄）

　　这几天，“时代楷模”陈俊武院士对央视中秋晚会在洛阳成功录制一事，高度关注，欣喜有加。

　　9月22日上午，陈俊武院士接受洛报融媒记者专访时说，他在洛阳工作和生活了50多年，见证了这座城市的发展进步。近几年，洛阳迎来副中心、增长极、自贸区、自创区等重大发展机遇，发展进入快车道。“我由衷地感到，洛阳是一个正在奋斗和前进的城市！”

陈俊武院士寄语（孙自豪 摄）

　　诚如其言。1969年年底，根据国家需要，陈俊武随当时的石油工业部抚顺设计院迁至洛阳市宜阳县张坞镇竹园沟，从此扎根洛阳埋头奋斗至今。在他的影响带动下，中石化洛阳工程有限公司在竹园沟积淀、在李屯基地壮大、在洛阳七里河跨越，到今天以专利商和承包商进军国际市场，成功实施的海外项目成为“一带一路”上一颗颗璀璨的明珠。

　　陈俊武院士反复强调人才、创新在一个城市发展中的重要作用。他说，中国古代四大发明中的指南针、造纸术、印刷术就诞生在洛阳地区。今天，创新能力依然是这座千年古都的金质名片。“我从20多岁开始搞创新，一直到现在，创新的思想始终没有停顿。”93岁高龄依然坚持每周二到办公室上班的陈俊武院士表示，作为身在洛阳的一名老科技工作者，愿意在身体条件允许的情况下，继续努力，为国家科技进步做一些力所能及的贡献。

陈俊武院士和助手陈香生在一起讨论问题 （孙自豪 摄）

　　“欢迎更多有识之士到洛阳来，扎根洛阳，贡献洛阳，也希望更多的年轻人踩在我们老一辈人的肩膀上，为洛阳也为国家发展贡献力量！”陈俊武院士对青年一代科技工作者提出殷切期望，“希望年轻一代把握美好际遇，胸怀祖国，埋头苦干，奋勇争先，实现自己的人生价值，不负时代、不负使命、不负韶华！”(洛报融媒记者 孙自豪)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2020年中央广播电视总台中秋晚会在洛...
  • 想来洛工作的高层次人才，25日我们相...
  • 洛阳滨河南路李楼段建成通车后 白碛村...
  • 洛阳多部门、多行业的工作者默默坚守...
  • 快讯！“中国农民丰收节”洛阳市庆祝...
  • 洛阳今冬供暖时间定了！遇到这种情况...
  • 洛阳籍知名歌手田华：让音乐传递浓浓...
  • 公交车溜车压住工作人员右腿 大家合力...
  • 庆丰收，喜看洛阳乡村别样美
  • 业内人士提醒：买卖二手房时 户口迁移...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月21日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    庆丰收，喜看洛阳乡村...
    2020年中央广播电视总...
    秋风起，蟹脚肥 洛阳市...
    洛宁县：建好“四好农...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605