“时代楷模”陈俊武：“洛阳是一个正在奋斗和前进的城市！”

这几天，“时代楷模”陈俊武院士对央视中秋晚会在洛阳成功录制一事，高度关注，欣喜有加。

陈俊武院士近照 （陈香生 摄）

这几天，“时代楷模”陈俊武院士对央视中秋晚会在洛阳成功录制一事，高度关注，欣喜有加。

9月22日上午，陈俊武院士接受洛报融媒记者专访时说，他在洛阳工作和生活了50多年，见证了这座城市的发展进步。近几年，洛阳迎来副中心、增长极、自贸区、自创区等重大发展机遇，发展进入快车道。“我由衷地感到，洛阳是一个正在奋斗和前进的城市！”

陈俊武院士寄语（孙自豪 摄）

诚如其言。1969年年底，根据国家需要，陈俊武随当时的石油工业部抚顺设计院迁至洛阳市宜阳县张坞镇竹园沟，从此扎根洛阳埋头奋斗至今。在他的影响带动下，中石化洛阳工程有限公司在竹园沟积淀、在李屯基地壮大、在洛阳七里河跨越，到今天以专利商和承包商进军国际市场，成功实施的海外项目成为“一带一路”上一颗颗璀璨的明珠。

陈俊武院士反复强调人才、创新在一个城市发展中的重要作用。他说，中国古代四大发明中的指南针、造纸术、印刷术就诞生在洛阳地区。今天，创新能力依然是这座千年古都的金质名片。“我从20多岁开始搞创新，一直到现在，创新的思想始终没有停顿。”93岁高龄依然坚持每周二到办公室上班的陈俊武院士表示，作为身在洛阳的一名老科技工作者，愿意在身体条件允许的情况下，继续努力，为国家科技进步做一些力所能及的贡献。

陈俊武院士和助手陈香生在一起讨论问题 （孙自豪 摄）

“欢迎更多有识之士到洛阳来，扎根洛阳，贡献洛阳，也希望更多的年轻人踩在我们老一辈人的肩膀上，为洛阳也为国家发展贡献力量！”陈俊武院士对青年一代科技工作者提出殷切期望，“希望年轻一代把握美好际遇，胸怀祖国，埋头苦干，奋勇争先，实现自己的人生价值，不负时代、不负使命、不负韶华！”(洛报融媒记者 孙自豪)