洛阳滨河南路李楼段建成通车后 白碛村路通心畅幸福来

近日，记者走进李楼镇白碛村，村民老闫的笑脸令人印象深刻。一大早，老闫戴着草帽，背着双手，乐呵呵地沿着滨河南路散步。“滨河南路李楼段通车后，我家紧挨大马路，出趟门真方便。”他一笑，眼睛眯成缝，笑容里洋溢着幸福。

美丽乡村，诗情画意

近日，记者走进李楼镇白碛村，村民老闫的笑脸令人印象深刻。一大早，老闫戴着草帽，背着双手，乐呵呵地沿着滨河南路散步。“滨河南路李楼段通车后，我家紧挨大马路，出趟门真方便。”他一笑，眼睛眯成缝，笑容里洋溢着幸福。

白碛村是“村中村”，交通不便，村民进出村子要穿过好几个村。说起原来的生活，老闫就忍不住“吐槽”：“我要坐公交车，得先骑车到镇上。有时候坐车回家，遇到村民盖房子或办红白事，就得绕道，眼瞅快到家了，还得绕一个多小时。更让人担忧的是救护车和消防车进不了村。”

交通不便成了村民的心病，不仅影响大家的生活，也制约白碛村的经济发展。

白碛村曾是李楼镇的“明星村”，村里有数十家企业，村民守在家门口就能打工赚钱。后来，因为白碛村的交通不便，企业纷纷搬离村子，村里的年轻人只能外出务工，年老者靠种菜为生。

盼望着，盼望着，白碛村的村民等到了好消息。去年，滨河南路东延工程李楼段开工建设，道路设计为双向6车道，并设置非机动车道和人行道，中间还有绿化隔离带。道路从白碛村和万年青村的北侧穿过，极大方便了村民出行。“我们从白碛村开车到洛邑古城，约10分钟。”说起现在的生活，老闫说，他家原来在村子深处，靠近洛河河堤。现在出门就是路，过不了多久，家门口就设置了公交站。

一路通，百业兴，白碛村也迎来了发展机遇。现在，村干部商量如何利用现在的交通区位优势，把闲置已久的旧厂房改建为仓库，发展仓储业，壮大集体经济。有村民自编打油诗：滨河南路通，白碛喜盈盈，经济大发展，幸福奔光明。

如今，驱车沿着滨河南路李楼段行驶，路旁的住房也显示出了“文艺范儿”。李楼镇对这些房屋进行综合整治，修砌破损墙体，实施微改造，并进行墙体彩绘。“小娃撑小艇，偷采白莲回。”老闫指着一栋房子，只见墙面绘着白居易的诗句和插画，他介绍，白居易曾在白碛村和万年青村居住过，墙绘都和白居易有关。

滨河南路修到了家门口，白碛村村民的心病消除了。现在，吃罢晚饭，沿着滨河南路散步成了村民的习惯。老闫经常步行至新街跨洛河大桥，他说：“路一通，感觉去哪儿都跟‘飞’一样快。”（记者 何奕儒 通讯员 张俊望 赵治国/文 记者 张光辉/图）