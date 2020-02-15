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遛弯男子晕厥 偃师两名护士跪地救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-16 08:53

　　近日，在偃师市华夏广场，一男子在散步时突然晕厥倒地。危急时刻，两名护士上前施救，直到120急救车赶来将该男子送往医院。14日，记者辗转联系上了施救者宋丽和陈兵兵，并得知了救人过程。

陈兵兵

　　9月8日19时许，偃师市人民医院五官科护士陈兵兵，在下班途经华夏广场时，看到广场上有人围在一起，人群中不断传出“赶紧打120”“救人要紧”。“我感到不对劲儿，赶紧跑过去。”陈兵兵说，她拨开人群看到一名中年男子面朝上躺在地上，口唇、面部青紫。

　　“凭我多年在急诊科工作的经验和初步检查，男子瞳孔散大，无颈动脉搏动，极可能是心脏骤停。”陈兵兵说，在热心群众的帮助下，她快速将患者身体放平、头部偏向一侧，进行心肺复苏抢救。

宋丽

　　与此同时，正和家人在附近散步的偃师市人民医院发热门诊护士宋丽也循声赶来，和陈兵兵交替对患者进行心肺复苏抢救。“为了更好地发力、施救，我俩一直跪在患者身边。”宋丽说，120急救车赶到后，她们协助急救车医护人员给患者建立静脉通路、进行静脉推注等，后将患者抬入救护车。

　　由于该男子当时情况很不乐观，陈兵兵、宋丽一直放心不下，在华夏广场又待了一个多小时后，她们拨通了救护车所在医院的急诊科电话。接诊医生告诉她们，患者有心脏病史，抢救了一个多小时，也没能救回来。

　　陈兵兵和宋丽得知后十分难过，没再向外人提及此事。然而，她们没有想到，当时跪地救人的情景被一些群众拍成视频、照片发到了网上。直到14日，记者联系医院寻找她们，她们才道出这一经历。(记者 郭学锋 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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