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从洛阳走出去的著名歌手、二胡演奏家程琳：期待家乡向世界展现城市魅力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-15 08:21

　“看到今年央视中秋晚会在家乡举办的消息，我特别高兴，也非常自豪！”昨日上午，身在北京的程琳接受本报记者电话采访时说。

　　程琳是从洛阳走出去的著名歌手、二胡演奏家，她的《小螺号》《童年的小摇车》等作品家喻户晓，成为一代人的记忆。从12岁走出洛阳至今，程琳一直称自己为“洛阳闺女”，并将宣传家乡视为己任，经常在国际音乐交流场合推介家乡洛阳。

　　“今年1月至5月，我一直待在洛阳的家里，其间参观了二里头夏都遗址博物馆，观看了应天门的灯光秀等，感觉洛阳的城市面貌有了翻天覆地的变化，不仅高大上，还有国际范儿。”程琳说，当她看到遍布城区的城市书房、星罗棋布的博物馆、拔地而起的高架桥、四通八达的快速路等时，着实为自己是洛阳人而感到自豪。

　　实际上，程琳此前不止一次登上央视中秋晚会的舞台，最近一次是在2015年，当时她与美国著名音乐家KC Porter共同演唱了《比金更重》。对于此次央视中秋晚会落户家乡，程琳更是格外关注。

　　程琳认为，今年全国经历了抗击新冠肺炎疫情，在党中央的坚强领导下，抗疫斗争取得重大成果。与此同时，疫情仍在世界范围内蔓延，许多海外华人面临着生命威胁。在这一背景下，央视中秋晚会不仅是庆贺传统佳节的文艺晚会，还是激励全体中国人和海外华人的盛会，意义重大。

　　“央视中秋晚会将面向全球直播，我期待家乡向世界展现城市魅力！”程琳说。（记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：席倩倩]
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