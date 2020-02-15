嵩县田湖镇毛庄村：小连翘铺就脱贫路

近日，嵩县田湖镇毛庄村的连翘种植基地郁郁葱葱，生机盎然。“以前种玉米，既辛苦又不赚钱。现在种连翘，长个两三年，每亩收益4000多元。”村民聂共军底气十足地说。虽然连翘大面积采摘季已过，但还有部分果实刚成熟。

近日，嵩县田湖镇毛庄村的连翘种植基地郁郁葱葱，生机盎然。“以前种玉米，既辛苦又不赚钱。现在种连翘，长个两三年，每亩收益4000多元。”村民聂共军底气十足地说。虽然连翘大面积采摘季已过，但还有部分果实刚成熟。

连翘基地位于村旁的山丘上，对面是高耸的九皋山。71岁的聂共军是村里的贫困户，他曾种植玉米等作物，天旱时，收成不好。他没想到，生活竟随着小小的连翘而改变。

2018年，毛庄村开始发展连翘种植产业，以产业扶贫助推乡村振兴。聂共军成了连翘种植员，收入增加。如今，他满心欢喜地说：“连翘浑身是宝，花可观赏，叶可制茶，果可入药，没想到山窝里能种出‘金疙瘩’。”

毛庄村原是贫困村，村里有75户贫困户，大部分村民靠种地为生。近年，嵩县依托自然优势，重点发展中药材扶贫产业。毛庄村的驻村第一书记和村干部一合计，村子多山地，庄稼不好种，不如趁着这股“东风”发展中药材产业，打造脱贫新良方。

随后，驻村工作队和村干部四处考察中药材种植。起初，大家决定种丹参，因为田湖镇政府和民生药业集团达成协议，该集团免费为毛庄村提供丹参苗，投资少，价格也有保证。但省农业科学院的专家给出不同答案：“你们这里的土壤和地形更适合种连翘。”

产业扶贫贵在精准。虽然种植丹参投资小，但毛庄村还是选择因地制宜发展连翘种植产业，还成立了嵩县一串金种植专业合作社。作为毛庄村的定点帮扶单位，省陆浑水库管理局为该村申请了省水土保持项目资金，用来修水窖、购置连翘苗……

起初，合作社与村民合作发展连翘种植产业，合作社为村民免费提供连翘苗和种植技术。等有收益，大家对半分成。“连翘种植要两三年才见成效。头一年，村民看连翘没结果，心里没底，生怕等不到收益。”聂共军摇了摇头说，有人连夜拔了连翘苗，又改种庄稼，驻村工作队队员跑来解释，根本没人听。

考虑到村民的担忧，合作社也改变合作模式，通过土地流转，实现统一经营，标准化种植。贫困户不仅可以无条件入社，领取收益分成，还可以参与连翘种植与采摘，领取日工资。

“连翘的修剪、除草、采摘等环节都交给我们贫困户，干一天能领50元。”山坡上，几位正忙着采摘连翘的村民，你一言我一语。2018年至今，毛庄村通过土地流转，已种植连翘近200亩。如今，不仅毛庄村摘掉了贫困帽，村里的67户村民也顺利脱贫，大家对连翘种植充满期望。

“今年7月，基地已经产了两三百斤连翘，合作社还和附近的药业集团达成收购意向，连翘不愁没销路。”聂共军美滋滋地说：“跟着合作社种连翘，我们放心。我算了笔账，我每年能领到地租和务工工资，以后还有合作社的收益分成，能增收七八千元，日子会越过越好。”（记者 何奕儒 通讯员 李智波）