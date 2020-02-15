偃师府店镇车李村有支电商青年队 开网店销售当地土特产

“伊川王小慧10斤装一箱，郑州贾艳丽10斤装两箱……”昨日16时，在偃师市府店镇车李村脱贫户王辰的电商团队工作室里，装好箱的核桃整整齐齐摆放在地上，占据了大半个屋子。王辰攥着一沓厚厚的快递单，逐一核对信息。

“伊川王小慧10斤装一箱，郑州贾艳丽10斤装两箱……”昨日16时，在偃师市府店镇车李村脱贫户王辰的电商团队工作室里，装好箱的核桃整整齐齐摆放在地上，占据了大半个屋子。王辰攥着一沓厚厚的快递单，逐一核对信息。

“大家要抓紧时间了，快递员5点多就要到了。”边忙活着，王辰还不忘提醒身边的同伴。

不远处，三四名青年干起活来手法也是很娴熟。称重、装箱、打包、封箱、打印快递单，堆起小山的核桃瞬间被“消灭一空”。

工作室的墙上挂着一条横幅，上面写着“‘车李的梦想’创业青年之路”。这句话不仅是车李村年轻人创业的冲锋号，也寄托着车李村群众脱贫致富的希望。

“我们得感谢党和政府的扶贫政策，增强了俺们脱贫致富的信心，更得感谢驻村扶贫工作队的精心帮扶，给了俺们脱贫致富的门路。”说起创业历程，王辰满怀感激且信心十足。

王辰今年20岁，毕业于河南经贸职业学院电商专业。大学毕业后，他选择创业，在淘宝和拼多多等平台开起了网店。从P图、剪辑、上架货品到客服，他经常工作到凌晨，网店也积聚了一定的人气。

近年，在帮扶干部和驻村扶贫工作队的帮助和支持下，王辰顺利完成了学业，家中日子也好了起来。怀着一颗感恩的心，他想用自己的特长帮助乡亲们，用所学所识回报乡邻。

车李村是偃师市南部山区的一个小山村，满山遍野种的都是核桃树。因为数量过多又没有合适的销路，往年很多核桃还没来得及采摘就烂到了地里。王辰便想通过电商渠道，帮助村民们销售核桃，解决销路难问题。

“在核桃还是青皮时，我就在网上开始预售，没想到几天时间就卖了近4000公斤。”王辰说。

因为销量太大，他就跟村里几个同为贫困户的同龄人商量，想带领大家一起创业。

说干就干！5个小伙子年龄最大的21岁、最小的只有18岁，每人入股1万元，开始了电商创业之路。

大家找货源、联系快递、找纸箱厂，到地里把青皮核桃摘回来后，有人负责晾晒、有人负责打包发货、有人负责售后，大家干得热火朝天。

小店刚一开业就爆单。王辰清楚地记得，10天时间，他们卖出了1.5万多公斤核桃。截至昨日，他们日销售量已达1万公斤，还带动了村里15名贫困劳动力就业，月收入2200元以上。

年轻人的创业行动得到了村“两委”和驻村扶贫工作队的大力支持。车李村村委会主任董宏通把自家的面包车免费提供给他们发货用，驻村扶贫工作队把所住小学的空教室腾出来两间给他们当工作室。

几个年轻人，把村里多年来存在的核桃滞销问题给解决了。一时间，不少村民前来围观打探。

一人富不算富，大家富才是真的富。

王辰和伙伴们除了维护好自己的网店，还开始帮助其他村民一起“触网”。

返乡创业青年王顽虎、王富康兄弟是村里有名的养殖户。在王辰团队的帮助下，他们开办了自己的拼多多网店，主卖生鸭蛋、松花蛋、土鸡蛋，开业两天就卖出了上百个鸭蛋。

村里贫困户董甫周看到了电商发展的大趋势，也自购锄草机准备开荒十几亩地，种植金银花、蒲公英等中药材，打算让王辰团队帮忙卖。

如今，王辰团队农产品的收购范围延伸到夹沟、参驾店等周边许多村，累计为100余户贫困户代销农产品。所卖农产品也不仅仅是核桃，红薯粉条、玉米面等土特产应有尽有。

“我们将来还计划成立农民合作社，让村民入股，大家不用出门就能把农产品卖到全国各地去，一起奔小康。”王辰说。（记者 李迎博 通讯员 周三平 马晓燕）