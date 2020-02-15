洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

偃师府店镇车李村有支电商青年队 开网店销售当地土特产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-15 08:20

　　“伊川王小慧10斤装一箱，郑州贾艳丽10斤装两箱……”昨日16时，在偃师市府店镇车李村脱贫户王辰的电商团队工作室里，装好箱的核桃整整齐齐摆放在地上，占据了大半个屋子。王辰攥着一沓厚厚的快递单，逐一核对信息。

　　“大家要抓紧时间了，快递员5点多就要到了。”边忙活着，王辰还不忘提醒身边的同伴。

　　不远处，三四名青年干起活来手法也是很娴熟。称重、装箱、打包、封箱、打印快递单，堆起小山的核桃瞬间被“消灭一空”。

　　工作室的墙上挂着一条横幅，上面写着“‘车李的梦想’创业青年之路”。这句话不仅是车李村年轻人创业的冲锋号，也寄托着车李村群众脱贫致富的希望。

　　“我们得感谢党和政府的扶贫政策，增强了俺们脱贫致富的信心，更得感谢驻村扶贫工作队的精心帮扶，给了俺们脱贫致富的门路。”说起创业历程，王辰满怀感激且信心十足。

　　王辰今年20岁，毕业于河南经贸职业学院电商专业。大学毕业后，他选择创业，在淘宝和拼多多等平台开起了网店。从P图、剪辑、上架货品到客服，他经常工作到凌晨，网店也积聚了一定的人气。

　　近年，在帮扶干部和驻村扶贫工作队的帮助和支持下，王辰顺利完成了学业，家中日子也好了起来。怀着一颗感恩的心，他想用自己的特长帮助乡亲们，用所学所识回报乡邻。

　　车李村是偃师市南部山区的一个小山村，满山遍野种的都是核桃树。因为数量过多又没有合适的销路，往年很多核桃还没来得及采摘就烂到了地里。王辰便想通过电商渠道，帮助村民们销售核桃，解决销路难问题。

　　“在核桃还是青皮时，我就在网上开始预售，没想到几天时间就卖了近4000公斤。”王辰说。

　　因为销量太大，他就跟村里几个同为贫困户的同龄人商量，想带领大家一起创业。

　　说干就干！5个小伙子年龄最大的21岁、最小的只有18岁，每人入股1万元，开始了电商创业之路。

　　大家找货源、联系快递、找纸箱厂，到地里把青皮核桃摘回来后，有人负责晾晒、有人负责打包发货、有人负责售后，大家干得热火朝天。

　　小店刚一开业就爆单。王辰清楚地记得，10天时间，他们卖出了1.5万多公斤核桃。截至昨日，他们日销售量已达1万公斤，还带动了村里15名贫困劳动力就业，月收入2200元以上。

　　年轻人的创业行动得到了村“两委”和驻村扶贫工作队的大力支持。车李村村委会主任董宏通把自家的面包车免费提供给他们发货用，驻村扶贫工作队把所住小学的空教室腾出来两间给他们当工作室。

　　几个年轻人，把村里多年来存在的核桃滞销问题给解决了。一时间，不少村民前来围观打探。

　　一人富不算富，大家富才是真的富。

　　王辰和伙伴们除了维护好自己的网店，还开始帮助其他村民一起“触网”。

　　返乡创业青年王顽虎、王富康兄弟是村里有名的养殖户。在王辰团队的帮助下，他们开办了自己的拼多多网店，主卖生鸭蛋、松花蛋、土鸡蛋，开业两天就卖出了上百个鸭蛋。

　　村里贫困户董甫周看到了电商发展的大趋势，也自购锄草机准备开荒十几亩地，种植金银花、蒲公英等中药材，打算让王辰团队帮忙卖。

　　如今，王辰团队农产品的收购范围延伸到夹沟、参驾店等周边许多村，累计为100余户贫困户代销农产品。所卖农产品也不仅仅是核桃，红薯粉条、玉米面等土特产应有尽有。

　　“我们将来还计划成立农民合作社，让村民入股，大家不用出门就能把农产品卖到全国各地去，一起奔小康。”王辰说。（记者 李迎博 通讯员 周三平 马晓燕）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 开放啦！洛阳兴洛湖空中“乐道”今晚...
  • 【中部崛起势正劲：河南篇】打造增长...
  • 喜迎国庆 160万盆花草扮靓洛阳
  • 建议洛平漯周高铁纳入国家“十四五”...
  • 洛阳积极推动快速通道、城市道路和综...
  • 洛阳隋唐城路乐道天桥建成惠民
  • 河南省人民防空办公室出台措施助力洛...
  • 第三届中原国际文化旅游产业博览会昨...
  • 洛阳已有20家洁净型煤加工中心退出市场
  • 邀您来起名！“古都夜八景”面向全国...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月11日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    洛阳隋唐城路乐道天桥...
    第三届中原国际文化旅...
    洛阳着力优化创新生态 ...
    汝阳县柏树乡水磨村：...
    精彩热帖

    新区博览会随拍

    秋花

    晨光鹭影

    秋日残荷
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605