洛阳创建国家社会信用体系建设示范城市工作行动方案出炉

近日，我市创建国家社会信用体系建设示范城市工作行动方案出炉，提出要建立政务诚信约束和问责机制，提升改造市信用信息共享平台，加强重点民生领域社会信用体系建设，加快“信易+”项目落地见效。2020年年底前，至少10个领域推出“信易+”惠民便企政策。

近日，我市创建国家社会信用体系建设示范城市工作行动方案出炉，提出要建立政务诚信约束和问责机制，提升改造市信用信息共享平台，加强重点民生领域社会信用体系建设，加快“信易+”项目落地见效。2020年年底前，至少10个领域推出“信易+”惠民便企政策。

信用信息共享平台：11月底前建成运行

市政务服务和大数据管理局相关负责人表示，创建社会信用体系建设示范城市的意义在于，以此为载体进一步推动社会信用体系建设。这个体系在公共信用信息归集共享、城市信用门户网站建设、红黑名单管理、信用服务机构培育、信用惠民措施创新、个人诚信建设获得感提升、诚实守信良好氛围的营造等方面意义重大。此次方案出炉将为创建社会信用体系建设示范城市提供有力保障。

该负责人介绍，提升改造市信用信息共享平台是创建工作的关键载体，目前正利用数据库等推进该平台建设。按照规定，将在9月底前完成项目立项审批并落实财政预算资金，10月底前完成项目招投标工作，确保11月底前平台建成运行。

政务诚信约束：收集失信政府机构信息，开展专项治理行动

该方案明确，要建立政务诚信约束和问责机制，全面防范出现重大政务失信事件。将各级政府部门工作计划、任务目标的落实情况和为民办实事的践诺情况作为评价政务诚信水平的重要内容，纳入政务诚信考核。

目前，我市正在按照“清零存量，严防增量”的要求，持续开展政府机构失信专项治理工作。该局目前还开展了摸排国有企业拖欠民营企业款项信息专项行动，以便加大信用监管工作力度，通过多个渠道解决清欠难题，助力民营企业度过资金难关。

重点民生领域：加快“信易+”项目落地见效，推进社会信用体系建设

该方案规定，要加强教育、公共交通、医疗健康、养老服务、家政服务、食品餐饮、房地产、劳动用工、旅游等重点民生领域社会信用体系建设，创新“互联网+民生+信用”监管理念，为信用良好的个人和企业提供更多便利、更好服务。加快“信易贷”“信易租”“信易行”“信易游”等“信易+”项目落地见效，积累一批典型示范经验，2020年年底前，至少10个领域推出“信易+”惠民便企政策，2021年9月底前力争覆盖20个领域。

该负责人介绍，所谓“信易+”，即协调政府部门联合有关机构，拓展守信激励场景应用，使信用良好的市场主体更容易获得各类优惠服务。比如，政府部门联手金融机构开发“信易贷”，为守信者提供更优惠的贷款利率、更畅通的贷款审批通道；联手科技园区、租赁公司为守信者提供更优惠的租金、更长久的租期；会同市公共交通单位、市场化出行平台，让守信者出行更便利、更优惠、更舒适；会同景区、酒店、市场化旅游平台对守信者免排队、免押金，提供更便利的服务；会同行政审批部门为信用好的服务对象开辟“绿色通道”和审批材料“容缺受理”，进一步推进审批服务便民化。（记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 张媛媛）