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洛阳、三门峡等11市将联手推出3条精品旅游线路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-14 08:33

　　12日上午，“华夏文明之源城市文化旅游推广联盟”(以下简称联盟)2020年年会在我市举办，豫晋陕3省的11座联盟成员城市的代表参加会议。

　　据了解，为实现联盟成员城市的资源共享、客源互动、优势互补、互利共赢，联盟将推出黄河文化之旅、华夏文明寻根之旅、自然山水之旅等3条精品旅游线路，这些线路景点集中、交通便利、风景优美，方便游客自驾游。此外，联盟还将探索发行区域旅游联票，联票包含联盟成员城市的4A级以上景区(点)。

　　去年9月，由豫晋陕3省的洛阳、三门峡、济源、焦作、平顶山、南阳、晋城、临汾、运城、商洛、渭南等11市(示范区)文旅部门共同组建的“华夏文明之源城市文化旅游推广联盟”在我市成立。联盟成员城市将致力于共同打造区域文化旅游品牌，积极谋求在各类文化交流和旅游推广活动中以“华夏文明寻根之旅”总体形象出现，实现区域文化旅游共同繁荣。

　　目前，联盟已建立新媒体宣传平台，开办专题网站，制作节日和二十四节气的专题海报。今年，我市与焦作市、济源产城融合示范区分别签订《文化旅游融合发展战略合作协议》；济源产城融合示范区的多个景区纳入洛阳旅游年票景区，两地旅游年票实现一体化。联盟将进一步整合区域内优质文旅资源,塑造区域文化旅游整体形象和品牌,带动区域文化旅游业高质量发展。（记者 何奕儒 通讯员 李雅娟）
[ 责任编辑：席倩倩]
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