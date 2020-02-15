洛阳启动消费扶贫月活动 购扶贫产品为脱贫助力

今日，洛阳市消费扶贫月暨扶贫产品进商超活动启动。

今日，洛阳市消费扶贫月暨扶贫产品进商超活动启动。此次消费扶贫月活动将依托河洛文化旅游节，以消费扶贫“5+”模式(公路+、文旅+、电商+、帮扶+、品牌+”)、扶贫产品“五进”行动(进服务区、进景区、进酒店、进商超、进央企)为重点，引导和动员全社会积极参与消费扶贫行动，助力打赢脱贫攻坚战。

在启动仪式上，洛阳市脱贫攻坚领导小组办公室向首批设立“消费扶贫专区”的3家大张超市连锁店授牌。当日，大张实业与贫困地区农业企业代表签订产销对接合作协议，践行社会责任，爱心助农增收。

消费扶贫一头连着扶贫产业，一头连着消费市场，是缓解扶贫产品滞销卖难、促进扶贫产业持续发展的有效举措。今年以来，洛阳着力克服疫情影响，大力开展消费扶贫专项行动，探索实施消费扶贫“5+”模式，深入开展扶贫产品“五进”行动，实现城市“米袋子”“菜篮子” “果盘子”有效供给和贫困地区扶贫产业健康发展的共赢。

目前，全市共认定扶贫供应商308个、“三品一标”农副产品87个、各类扶贫产品715种。8个高速服务区、73个A级景区、51家洛阳礼物实体店、31家酒店设立了扶贫产品专区、专柜。“栾川印象” “魅力嵩州”“心安礼得”“洛水山肴”等特色区域品牌累计帮助销售扶贫产品5.9亿元，有效促进了贫困群众增收致富。

据悉，本届消费扶贫月活动将持续至10月底。其间，洛阳将坚持线上线下相结合，策划推出一系列消费扶贫活动，鼓励社会各界以买代帮、以购代捐，让更多农产品走上市民餐桌、走进游客“购物车”。

在扶贫产品进商超方面，洛阳将鼓励支持市区、县域知名连锁商超、农贸市场常态化设置消费扶贫专区、专柜，让符合商超标准的扶贫企业产品优先进入商超销售。培育扶贫企业、合作社和致富带头人农产品质量安全意识，确保扶贫产品安全达标。

在电商扶贫方面，洛阳将推动各县(市)区举行消费扶贫专场活动全覆盖，培育全市1429名驻村第一书记成为直播带货的重要力量，带动231个扶贫车间满产运营。同时，开发消费扶贫APP小程序，专门销售推广贫困地区农副产品，全面促进“电商+消费扶贫”深入开展。

结合河洛文化旅游节，洛阳将在隋唐城遗址植物园、正大广场等景区、商场组织扶贫产品展销；在9月23日“中国农民丰收节”庆祝活动现场设立消费扶贫展区，宣传推介扶贫产品。

为全面提升消费扶贫社会影响力，我市将打造洛阳市消费扶贫地方馆，形成集线下实体销售、线上直播带货、品牌成果展示等为一体的消费扶贫展销中心。此外，每个县(市)区也要至少建设1个消费扶贫专馆。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 术彬 程亮 文/图）