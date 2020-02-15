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杨炳旭督导调研老城区时光洛城文旅综合体项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-10 08:23

　　昨日，市政协主席杨炳旭带领文物、商务、住建等有关部门负责同志，前往联系分包的重点项目老城区时光洛城文旅综合体项目进行督导调研。

　　时光洛城文旅综合体项目是我市重点项目，由玻璃厂路高架桥项目和聚客隆市场升级改造项目结合而成。杨炳旭一行首先来到项目建设现场，实地了解高架桥施工进度和聚客隆市场升级改造项目征迁工作进展情况，并在随后召开的座谈会上听取关于时光洛城文旅综合体项目整体推进情况汇报，针对推进中遇到的征迁补偿等问题，逐项研究措施，压紧落实责任，确保按时间节点有序推进。

　　杨炳旭强调，要精心做好时光洛城文旅综合体项目规划工作，充分研究，规范报批，努力将该项目打造成提升老城区综合交通承载力和融休闲娱乐、文化旅游、新兴业态、高品质住宅等多功能为一体的城市商业综合体。要依法保护文物，严格遵守中心城区总体规划和专项规划要求，依法妥善处理好文物保护和旧城改造之间的关系，做到相互促进、相得益彰。要妥善做好征迁补偿工作，坚持实事求是、依法依规，解决好各类征迁补偿问题，切实维护征迁对象和开发企业双方合法权益。要压实推进责任，坚持政府主导、企业主体、部门支持、依法维权、节点推进的原则，加大工作力度，齐抓共管，分工协作，确保项目有序推进，努力为加快洛阳副中心城市建设作出贡献。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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