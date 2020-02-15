“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛决赛举行 洛阳企业获得“双冠军”

昨日，记者从市工信局获悉，在近日举行的2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛决赛上，我市两家企业分获企业组、创客组冠军。

昨日，记者从市工信局获悉，在近日举行的2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛决赛上，我市两家企业分获企业组、创客组冠军。

本次大赛由省工信厅、省财政厅主办，以“围绕产业链，部署创新链，配置资金链”为主旨，以“激发创新潜力，集聚创业资源，营造‘双创’氛围，聚焦有核心技术门槛的创业项目”为目标，进一步为企业和创业者搭建投融资对接、落地孵化、展览展示等服务平台。今年10月中旬，“创客中国”全国总决赛将在我市举行。

此次决赛设立创客组和企业组，共有24个团队参赛。经过激烈角逐，我市海普半导体(洛阳)有限公司的芯片关键基础材料项目、宠物疫苗团队的宠物犬猫兔多联多价疫苗和亚单位疫苗研究及产业化项目分别夺得企业组、创客组冠军。洛阳介观新材料科技有限公司的顶级芯片光刻机用精抛料研发及产业化、中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司的人工智能在工业外观检测领域的应用两个项目分别获得创客组、企业组季军。

此外，在当日举行的颁奖仪式上，市工信局荣获优秀组织奖，市中科科技园小型微型企业创业创新基地、洛阳信息科技城软件公共技术服务平台、洛阳北航科技园小微企业创业创新示范基地、河南省小型微型企业创业创新示范基地(洛阳理工学院大学科技园)、洛阳863创智广场等获得优秀服务机构奖。(记者 陈曦 通讯员 夏元祥)