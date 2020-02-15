洛阳市委党校2020年秋季学期主体班开班

昨日，市委党校举行2020年秋季学期主体班开学典礼。 昨日，市委党校举行2020年秋季学期主体班开学典礼。 市委常委、副市长李金迎出席仪式并围绕“打通堵点补齐短板以金融业高质量发展服务洛阳副中心城市建设”主题为学员授课。他指出，广大学员要把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，坚持读原著、学原文、悟原理，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，塑造忠诚干净担当的政治品格。要加强党性锻炼，结合集中学习研讨活动，深入开展“四查四看”“四个想一想”，着力克服“三种心态”、强化“三种精神”，提升落实力执行力穿透力，大力弘扬“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向。要严守纪律规矩，贯彻落实中央八项规定精神，大力倡树崇尚学习、勤奋学习的风气，高标准完成本学期的学习任务。 本期主体班有习近平新时代中国特色社会主义思想县处级干部研修一班、第五十五期中青年干部培训班、乡镇长(街道办主任)进修班、县(市、区)委局长进修一班共200名学员参加学习。(记者 孙小蕊 通讯员 郑昌伟)