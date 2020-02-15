嵩县95岁老人走失 近百人连夜紧急搜救

“感谢每一位参与寻找俺奶奶的老乡，谢谢好心人！”7日上午，嵩县何村乡青年齐留伟谈起几天前的经历，仍难掩激动。

“感谢每一位参与寻找俺奶奶的老乡，谢谢好心人！”7日上午，嵩县何村乡青年齐留伟谈起几天前的经历，仍难掩激动。

近日，齐留伟95岁的奶奶走失，七八十位村民自发加入寻人队伍，市神鹰救援队嵩县大队出动20余人参与搜寻。众人经过3天2夜的努力，在一处荒沟沟底发现老人，万幸的是老人只有轻微擦伤。

5日凌晨，市神鹰救援队嵩县大队队长汤得朝被一阵急促的电话铃声惊醒，电话那头，一名男子用急促又略带颤抖的语气说，他奶奶走失近20个小时，希望市神鹰救援队帮助找人。

挂断电话，汤得朝立即向市神鹰救援队总队长报备，并迅速组织20余名队员赶往事发地。“走失的李老太太今年95岁，虽然老太太身体还算硬朗，但那几日气温高，晚一分钟找到，她就会多一分危险。”汤得朝说，由于村里没有监控，老人走失时也没有目击者，搜救队队员和当地村民只得分组进行地毯式寻找。

“搜寻队伍一度接近100人，截至5日下午，仍没有老人的下落。”汤得朝说，有村民提出村头有个自然形成的大水坑，老人可能在遛弯时意外落水。搜救队队员立即带上橡皮艇对该水坑进行详细排查，很快排除了这种可能。

随后，汤得朝提出用搜救犬参与搜寻。“我联系搜救犬大队负责人得知，他们正在宜阳县处置救援任务，结束任务后就连夜赶到嵩县。”汤得朝说，6日清晨，市神鹰救援队队员带着搜救犬赶到齐留伟家中，经过搜救犬4个多小时的搜寻，于当日10时许，在距齐留伟家约1公里的一处荒沟沟底找到了老人。

惊喜的是，当时老人神志清醒，仅面部有轻微擦伤。市神鹰救援队队员征得老人家属同意，立即把老人送往了嵩县人民医院。经医生检查，老人并无大碍。

“俺奶奶说，她见我们都下地薅花生了，想去地里帮帮忙，但走了很久发现走错地方了，返回时不小心从一处农田土坡上跌入3米多深的荒沟。”齐留伟说，今后，他们一定会照看好奶奶，再不会把她一个人留在家里。（记者 郭学锋）