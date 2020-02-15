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新安县五头镇马头村种了很多“摇钱树”……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-07 19:59
齐超龙在修剪樱桃树枝

　　洛阳市新安县五头镇马头村因樱桃而兴。十几年间，村民们在沟坎山岭间种下一棵棵“摇钱树”，收获了一个个好日子。

　　8月31日上午，马头村后山上阳光明亮、天蓝云淡，微风乍起，大片樱桃树、石榴树、花椒树摇动起来，原本静止的“田园画”成了一幅“动图”。水泥路上，村民齐超龙和驻村第一书记李二友从远处走来，慢悠悠地进了一个樱桃园——这是齐超龙的园子，有5亩。

　　齐超龙在园子里走走停停，不时拉过树枝仔细看，碰到长势不好的，就拿出修枝剪“咔嚓”掉。“草有点多啊。”李二友在一旁提醒，齐超龙却说：“这些草用处大着哩，既能增加光合作用，也能防治病虫害。”一说起樱桃树，平常很腼腆的齐超龙顿时滔滔不绝，俨然是个樱桃种植专家。

　　齐超龙今年58岁，个子高、身体壮、头发密，爱穿运动服。十几年前，村里先后引进了梨枣、苹果种植项目，齐超龙跟着种了几年却没种出啥名堂。“这些树娇气，不好管理，不适合咱这里种。”齐超龙说，后来村里又从山东引进了大粒樱桃，这回村民们纷纷不看好，但他不信邪，一下种了5亩。随后几年里，齐超龙一心扑在这些“宝贝”身上。

　　樱桃好吃树难栽，最难就在“水”字上。齐超龙说，樱桃树很“吃水”，每次每棵树差不多要浇一吨水，虽然能顶两三个月用，但“一亩地得种三十多棵，用水量可想而知”。马头村缺水，虽然处在涧河和金水河之间，但无论到哪条河取水都不容易。齐超龙性子倔、心劲儿大，硬是靠着一辆三轮拉水车，把5亩樱桃树种成了。

　　“老齐种樱桃挣住钱了”“他能种成，咱们肯定也中”“咱也试试”……咬牙苦干几年，齐超龙吃螃蟹成功，也给乡亲们吃下了定心丸。

马头村樱桃沟

　　马头村的樱桃树越种越多、越来越好，不仅让本村人脱贫增收，也渐渐带动周边的大洼、独树、王府庄等村发展出一条“樱桃沟”。2009年，磁五仓公路建成，“樱桃沟”迅速壮大为近8万亩的洛阳樱桃谷，继而形成北起仓头镇黄洼村，经五头镇马头村，南到磁涧镇礼河村的24公里沟域经济带。如今，马头村坐拥2000多亩樱桃树，千余亩花椒、石榴，既是洛阳樱桃谷的核心区，也是这条沟域经济带的典范区之一。

　　眼下，马头村正在试种石榴，已经发展了近300亩，齐超龙跃跃欲试，很有信心。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 郭朝阳 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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