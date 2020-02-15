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焚膏继晷（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-03 08:36

　　焚膏继晷：膏，油脂、灯烛，晷，日影、日光。天黑了点上油灯接续日光，形容夜以继日地勤奋学习、努力工作。

　　这个成语，出自唐代大文豪韩愈的《进学解》，原文是：“焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年。”

　　韩愈是河南孟州人，曾在唐代东都洛阳工作、生活，关照提携过洛阳天才考生李贺。

　　史书里说，韩愈由兄嫂抚养长大，小时候吃过不少苦，求学路上历尽坎坷，参加了好几次“高考”才考中进士，又费了不少劲儿才通过选官考核，端上铁饭碗。

　　他才高八斗，但为人处世不够圆滑，性格耿直，说话率真，针砭时弊，毫无避讳，不给自己留后路，因此得罪了不少人。上司、同僚看他不顺眼，屡屡打击他、排挤他。

　　在这个成语“诞生”时，韩愈任国子博士，相当于全国最高学府的高级教授，有虚名，无实权，是官员们瞧不起的“边缘人物”。

　　大概是学生学习不够专注，他便语重心长地教诲他们，要珍惜好时光，用功读书、勤奋学习，争取做到品学兼优，如此才有机会出人头地。

　　学生不买账，马上接过话头质疑他：“老师，您别骗人了！您已经博闻强识，每天手不释卷、焚膏继晷地苦读，结果还不是被权贵们排挤，得不到重用，整天过得苦哈哈的？您自个儿都混成这样了，还要求我们专心做学问！”

　　韩愈苦笑无语，满怀失落，回头将他和学生的对话写进了《进学解》，自嘲怀才不遇，讥讽当权者不重视人才。

　　“焚膏继晷”由此而来，亦作“继晷焚膏”“燃膏继晷”。

　　韩愈是古文运动的倡导者，“唐宋八大家”之首。他有知识分子的风骨和底线，文如其人，“发言真率，无所畏避”，从不会为了讨好当权者而奴颜媚骨地拍马屁。

　　他曾在名篇《师说》中提到，“师者，所以传道受(授)业解惑也”，人难免有解不开的困惑，他兢兢业业、尽心教学，希望能荡涤不良的教育风气，可惜“今之众人……耻学于师”，很多人就像那个跟老师抬杠的学生一样，功利、现实、自以为是。

　　好在总有一些人，积极上进，用清澈的双眼看世界，以赤子之心拥抱人生。

　　有个姓李的学生，十七岁，好古文，是个不折不扣的学霸。他很尊敬韩愈老师，积极求学，“不拘于时”。

　　焚膏继晷，后继有人，韩老师深感欣慰。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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