去世前，他把“缴最后一次党费”写进遗嘱

“老杨生前交代的事，我一定替他做到，这是他的心愿。”24日，88岁的顾玉梅在儿女的搀扶下来到河南三建离退办，替老伴杨希忠缴纳1万元特殊党费，动情地说出这些话。

“老杨生前交代的事，我一定替他做到，这是他的心愿。”24日，88岁的顾玉梅在儿女的搀扶下来到河南三建离退办，替老伴杨希忠缴纳1万元特殊党费，动情地说出这些话。

8月17日，90岁的杨希忠老人去世，这位参加过解放洛阳战役、淮海战役、渡江战役，被授予特等功奖章的解放军老兵，生前把“缴最后一次党费壹万元整”写进遗嘱，交代老伴一定替他完成最后的心愿。

党龄73年，他去世前把“缴最后一次党费”写进遗嘱

27日，记者走进杨希忠老人的家，他生前的手稿、坐过的凳子、穿过的衣服仍整齐地放在原处，似乎在等着主人归来。不过，老人88岁的老伴和子女、孙辈们凝重、悲伤的表情告诉我们，他确实已经走了。

杨希忠生前是河南三建建设集团有限公司(简称河南三建)的离休干部，本月17日因病去世，走完90年的人生。在生命的最后，除了难舍的家人，还有一件事让他挂念，那就是缴纳最后一次党费。

顾玉梅展示杨希忠生前写的遗嘱

向党组织缴纳最后一次党费，是杨希忠生前就做好的决定。去年10月1日，他拖着已患癌一年多的虚弱身体写下遗嘱，交代身后诸事，第一条是“后事从简”，第二条就是：“若我先走，缴最后一次党费壹万元整，由老伴顾玉梅或女儿杨华代办，交公司离退休党支部。”

“这件事在老杨心里分量很重。”杨希忠的老伴、88岁的顾玉梅说，杨希忠1930年出生在山东招远，幼时亲历日军的侵略恶行，十几岁就在当地参加革命，17岁入党，在他的一生中，党的地位始终是伟大和神圣的。因此，杨希忠把缴纳特殊党费的事写进遗嘱，顾玉梅一点儿也不意外，她郑重地向老伴保证：“你嘱咐过的，我一定能做到，放心好了。”

“老杨生前交代的事，我一定替他做到，这是他的心愿”

本月17日，杨希忠永远离开了家人。追悼会上，顾玉梅把老伴的心愿告诉了河南三建离退办主任钟红英和党总支书记汪建利，双方约定24日上午办理接收特殊党费手续。

24日早晨，顾玉梅早早地起床，还没等银行开门就来到了营业厅门口。当天上午，她取出1万元现金，在女儿和儿子的搀扶下来到河南三建离退办，把钱郑重地交到汪建利手中。

“这是我替老杨向党组织缴的1万元特殊党费，老杨生前交代的事，我一定替他做到，这是他的心愿。”顾玉梅的话让汪建利和钟红英动容，她们承诺，一定按程序尽快把这笔党费交给上级党组织。听到这里，顾玉梅仿佛完成了使命，原本强打精神挺直的腰杆弯了下来。汪建利和钟红英说，这是她俩做党务工作以来，收到的最大、最特殊的一笔党费。

生前穿的衣服补了又补

拥挤的房改房、漆面剥落的旧家具……这就是杨希忠和顾玉梅的住所，打开衣柜，一件军绿色的衬衣很显眼，衣领和袖口磨得发白，接缝处铺满补丁。他的女儿杨华说，这件衣服她父亲已经穿了30多年。

解放洛阳战役中，他作为重机枪手掩护战友攻城

16岁加入中国人民解放军，参加过孟良崮战役、解放洛阳战役、淮海战役和渡江战役，杨希忠老人的一生颇具传奇色彩。

杨希忠生前接受央视《国家记忆》栏目组采访 （视频截图）

2019年10月，央视中文国际频道《国家记忆》栏目播出庆祝中华人民共和国成立70周年特别节目《解放之战洛阳鏖兵》，回忆1948年3月的解放洛阳战役。杨希忠作为当时的华东野战军第三纵队第八师某部班长，在纪录片中讲述了这场战役的细节。这段经历，在他的手稿《忆首克洛阳战役》中也有详细描述。

“当时，我是华东野战军第三纵队第八师二十一团机枪一连六班班长，是火力掩护突击队作战的群枪手之一，我的重机枪阵地在大石桥东北方向，离城墙约150米，负责指定的5个城墙垛口，不让敌方打出子弹，以保突击队安全作战……”杨希忠在手稿中写道，我军攻破洛阳城东门后，随即与国民党军队展开巷战，这时，他的重机枪派不上用场，就被任命为代理文化干事，在战场上采访我军战士的英勇事迹。

解放洛阳战役后，杨希忠随部队转战别地。在1948年的淮海战役中，他所在的部队在徐州西南山区帮助地方部队突围，他架起重机枪对敌军猛烈射击，并用三个点射击毙敌军指挥官，协助部队夺回山顶主阵地，因此被授予“淮海军分区特等功奖章”。

荣获的特等功奖章

中华人民共和国成立后，杨希忠所在部队全员就地转业，开始支援祖国建设。1972年，他随单位来到洛阳安家，直到去世。

昨日，记者从河南三建了解到，杨希忠委托老伴缴纳的1万元特殊党费，目前正按程序上交上级党组织，随后，工作人员会将收据送到老人家属手中。（记者 牛鹏远 文/图）