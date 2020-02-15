深入开展“三山”整治 持续提升生态文明建设水平

28日，在集中收听收看全省“三山”整治(露天矿山整治、绿色矿山创建和废弃矿山治理)攻坚行动视频部署会后，我市接着召开会议，对全市“三山”整治攻坚行动进行再部署。 28日，在集中收听收看全省“三山”整治(露天矿山整治、绿色矿山创建和废弃矿山治理)攻坚行动视频部署会后，我市接着召开会议，对全市“三山”整治攻坚行动进行再部署。 市委常委、市政府党组成员魏建平参加会议并讲话。他指出，“三山”整治攻坚行动是践行习近平生态文明思想的重要举措，是打赢蓝天保卫战的迫切要求，是促进矿业转型发展、高质量发展的现实需要。各县(市)区、各部门要提升政治站位，增强责任感、紧迫感，确保整治工作取得扎实成效。要突出重点、强化措施，切实加强露天矿山综合整治，加快推进绿色矿山建设，加速废弃矿山生态修复治理进程，确保如期完成重点生态保护治理项目。要切实扛起“三山”整治政治责任，组建工作专班，建立协作机制，强化日常监管，立即开展整治，全面规范我市矿山开采和管理秩序，不断提升我市生态文明建设水平，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供有力保障。（记者 孙小蕊）