【视频】洛阳又火了！央视再度关注二里头遗址

昨日16时55分，央视新闻频道在《新闻直播间》栏目中，以《湿地生态美白鹭翩翩飞》为题，报道了二里头考古遗址公园因生态环境优美而吸引大量白鹭等水鸟栖息的现象。

昨日16时55分，央视新闻频道在《新闻直播间》栏目中，以《湿地生态美白鹭翩翩飞》为题，报道了二里头考古遗址公园因生态环境优美而吸引大量白鹭等水鸟栖息的现象。

“一走进二里头考古遗址公园，记者就看到白鹭翩翩、碧水潺潺、芦苇丰茂，河面不时有水鸟略过，宛如一幅山水画……”随着镜头推移，一处处湿地美景展现在观众面前，在解说员的详细介绍下，不由让人心生向往。

这片湿地东西长约1公里，南北宽40至50米，按照遗址公园设计方案，在建设之初就精挑细选种植了大量的水生植物。随着湿地环境日益改善，如今，在这里安家的水鸟也越来越多。在节目中，中国社会科学院二里头考古工作队队长赵海涛介绍，目前，水鸟和湿地已经成为遗址公园的一大亮点。

遗址公园内为啥要规划一处湿地景观？赵海涛解释：“根据研究，当时的二里头夏都位于古伊洛河北岸的一处高地上，所以在建设遗址公园的时候，就根据考古发现和研究情况，复原了一部分水面，并尽可能复原出当时的环境，为观众理解当时建都选址的条件带来一个直观的印象。”

二里头文化及其以前的红山文化、良渚文化、陶寺文化和石峁文化等都构成了中华文明的源头。正是这些灿若群星的远古遗址，创造了五千年连绵不断的中华文明和中国人的精、气、神。中华文明也是人类历史上唯一一个绵延五千多年至今未曾中断的灿烂文明。

“华夏第一王都”、中国最早的“紫禁城”、中国最早的中轴线布局的宫室建筑群……从去年10月开馆至今，《人民日报》、新华社、央视等各大媒体多次聚焦二里头遗址，以文、图、视频等多种方式集中呈现，引发热烈关注。

如今，二里头夏都遗址博物馆已是洛阳知名的“网红博物馆”，如果您还没去过，快找个机会去看看吧！（洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲）