洛阳古代艺术博物馆正式启动申报国家一级博物馆

在洛阳已开放的88座博物馆中，有一座博物馆独具特色，网友们对它评价最多的词是“刺激、神秘”。您猜到是哪儿了吗？没错，就是位于邙山上的洛阳古代艺术博物馆(河南古代壁画馆)。

在洛阳已开放的88座博物馆中，有一座博物馆独具特色，网友们对它评价最多的词是“刺激、神秘”。

您猜到是哪儿了吗？没错，就是位于邙山上的洛阳古代艺术博物馆(河南古代壁画馆)。

它可是我国国内第一座古墓葬类专题博物馆、河南省唯一一家古代壁画类专题博物馆、邙山上唯一实地发掘的帝王陵、河南省唯一拥有甲级资质的壁画保护研究中心为一体的大型博物馆。博物馆展陈内容丰富多样，包括一座北魏帝陵、九个朝代25座古代墓葬及其附属文物、石刻、砖雕、壁画。迄今为止，馆内藏品数量达1472件，馆藏古代墓葬壁画400平方米，均具有极高的艺术价值、科研价值和观赏价值。

陪伴观众33年，从7月起，洛阳古代艺术博物馆开始闭馆进行整体改造提升，着力打造国家一级博物馆和5A级旅游景区，国家重点文物保护单位和古代壁画保护修复研究基地。

今日，洛报融媒记者从该博物馆获悉，洛阳古代艺术博物馆已正式启动申报国家一级博物馆参评材料整编工作。目前，第一阶段材料整编工作开展得如火如荼，预计该阶段工作将于8月底全部完成。

同时，在继文物搬迁安置、展板拆除入库等前期工作圆满完成后，洛阳古代艺术博物馆加紧推进“玄堂北部及壁画馆南部新建下沉庭院及地下展厅”工程施工前场地的“三通一平”工作，为后期开展文物钻探工作提供条件。

目前，全国约有博物馆5000余家，其中国家一级博物馆有130家。河南省的国家一级博物馆共有6家，其中洛阳有一家——洛阳博物馆。洛阳文物家底丰厚，为博物馆陈列展览奠定了坚实的基础。随着“东方博物馆之都”建设不断推进，洛阳将有更多高品质、有特色的博物馆与大家见面。(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 段跃辉 文/图)