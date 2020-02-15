奇货可居（河洛学堂）

奇货可居，指商人把难得的货物囤积起来，等待高价出售。比喻人有某种独特的技能或成就，拿它当本钱谋求名利。

奇货可居，指商人把难得的货物囤积起来，等待高价出售。比喻人有某种独特的技能或成就，拿它当本钱谋求名利。

这个成语，出自《史记·吕不韦列传》。吕不韦是东周末年的传奇人物、商人出身的超级政客，他眼光独到，深谋远虑，极会做生意，也极有政治头脑。秦始皇统一六国，荡平天下，他功不可没。

“奇货可居”，是吕不韦做得最成功的一笔“买卖”，这笔“买卖”让他当上了秦国国相，高居万人之上，得到了令人垂涎的洛阳封地。

据《偃师县志》记载，吕不韦死后，门客们将他葬在了洛阳北邙山下，今偃师市首阳山镇一带。

《史记》里说，吕不韦是河南人，做买卖赚了很多钱，家有万金。

他在赵国都城邯郸做生意时，偶遇秦国王孙异人。异人的生母，是秦国太子安国君的女人。花心的安国君有许多女人，为他生了二十多个儿子，异人和其生母都不招安国君待见。

秦赵两国渑池会盟，举行和平会谈，异人被当作谈判筹码，送往邯郸当人质。

后来两国关系恶化，三天两头打仗，赵王迁怒于异人，指桑骂槐，刻意打压。异人出门没车坐，吃饭没酒喝，待遇很差，郁郁寡欢。

吕不韦“见而怜之”，认为他“奇货可居”，便决定笼络他，做一笔政治交易。

当时在位的秦昭襄王已老，太子安国君最宠爱的华阳夫人没有儿子。吕不韦给异人指路，让他认华阳夫人当养母，将来安国君即位，他就是王位继承人。

为了做好这笔“买卖”，吕不韦不惜血本，提前到秦国牵线搭桥，重金贿赂华阳夫人的姐姐，让她劝说华阳夫人收异人当养子，又打通各方关节，排除万难，趁着秦、赵两国交战之机，协助异人逃出赵国，回到秦国，拜在华阳夫人膝下，顺利成为安国君的第一继承人。

除了砸钱、砸精力、砸时间，吕不韦还忍痛割爱，把自己美丽的情人赵姬献给了异人。赵姬在异人回秦国之前已有身孕，后来生下一子，名嬴政。

本厚利大，吕不韦果然赚翻了。

秦昭襄王、安国君相继去世，异人(史称秦庄襄王)上台，奉吕不韦为国相。

秦庄襄王短命，三十来岁就驾崩了，嬴政即位，仍然尊吕不韦为国相。

嬴政，就是历史上赫赫有名的秦始皇。

吕不韦辅佐秦始皇富国强兵，为秦国的强大奠定了坚实基础。他自个儿名利双收，风头无两。

天下没有只占便宜的买卖。故事的最后，权势通天的吕不韦，遭秦始皇猜忌，服毒自尽。

满怀欲望的人，反被欲望吞噬。若给吕不韦一次重来的机会，不知他还会不会选择“奇货可居”。（记者 张丽娜）