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省住建厅下放洛阳省级权限开始受理　建筑业企业施工总承包二级等资质在洛即可审批
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-12 18:31

　　12日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，即日起，省住建厅下放洛阳的建筑业和监理企业资质审批省级权限，将正式开始受理相关业务。

　　今年4月，为全力支持洛阳副中心城市建设，省住建厅印发了《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的意见》，明确提出依法赋予我市建筑业和监理企业资质审批省级权限。后经逐级申请并报请国家住建部同意后，省住建厅下发实施办法，明确将相关省级审批权限下放。在经过系统调试等前期对接后，相关业务已全面承接到位。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，此次洛阳承接省级权限、可审批的建筑业企业资质包括：建筑业企业施工总承包二级(不含铁路工程施工总承包二级)，铁路工程、通信工程施工总承包三级资质。申请建筑业企业资质的，应依法取得注册地工商行政管理部门颁发的公司法人《营业执照》。企业申请相关资质时，将按照首次、增项、升级、延续、简单变更、遗失补办、重新核定等申请事项和要求，按照建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见有关规定，提交相应材料。

　　本月起，由洛阳市住建局建筑施工服务中心具体负责办理建筑业企业资质事项，将全面实行网上申报和审批，各建筑业企业需通过河南政务服务网线上申报。

　　企业申报时，可登录河南政务服务网，选择河南省—洛阳市—部门—市住房和城乡建设局—建筑业企业资质核准，选择需要办理的子项目，点击“在线办理”直接进入申报系统。随后，企业按目录逐一填写表单后，将生成的建筑业企业申请表打印，并提交至市民之家6楼市住建局D02号窗口。此外，申请公路、水利等方面的建筑业企业资质，企业在网上申报的同时，还需提交一套纸质材料，分别由市交通局、市水利局负责审查。目前，该审批事项的承诺审批时限为20个工作日，专家评审时间、公示期等除外。

　　据介绍，洛阳市住建局还拟定了《关于进一步促进建筑业高质量发展的实施意见》，将进一步支持培育本地化龙头骨干企业，吸引鼓励外地大型建筑施工企业迁入我市，支持大型设计、施工企业向工程总承包转型，对于企业荣获国家、省级奖项的，将加大奖励力度，全面助力建筑业企业做大做强。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 郭鹏 高江鹏）
[ 责任编辑：席倩倩]
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