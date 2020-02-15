本周五晚，洛阳博物馆带您揭开曹魏政权神秘面纱

本周五晚，洛阳博物馆夜场活动继续！作为洛阳今年要办的重点民生实事，洛阳博物馆开放夜间参观的系列活动，引来无数市民和游客“围观”。 本周五晚，洛阳博物馆夜场活动继续！ 作为洛阳今年要办的重点民生实事，洛阳博物馆开放夜间参观的系列活动，引来无数市民和游客“围观”。 本周五(14日)19：00，洛阳博物馆将邀请洛阳市文物考古研究院副研究员、郑州大学历史学院在读博士王咸秋，为大家带来一场讲座。 讲座内容：通过一件件精美文物，揭开曹魏时期政权的神秘面纱，带您领略曹魏时期丧葬制度和文化内涵。 地点：洛阳博物馆展厅 直播平台：洛阳博物馆官方微博 是不是很期待？洛报融媒记者先来个小小的“剧透”—— 在洛阳博物馆珍宝馆中，陈列着一件曹魏时期的珍贵文物——琥珀童子骑羊像。文物材质为琥珀，造型充满童趣，是一名孩童骑在一只羊儿身上，孩童双手抓着羊的双角，面带笑容，活泼可爱，而羊儿则乖巧地卧在地上。这件文物的造型有什么意义？其出土墓葬又有什么内涵？带着问题，周五晚上来听讲座吧！(洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 胡寅)