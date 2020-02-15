在洛阳生病住院要做核酸检测，能用医保报销吗？答案在这里

在洛阳生病住院要做核酸检测，能用医保报销吗？ 参保人员发生意外伤害时，医保能报销吗？在医保目录中，甲类、乙类药品有什么区别？在洛阳生病住院要做核酸检测，能用医保报销吗？今日，洛阳网记者走访洛阳市医疗保障局，就医保热点问题咨询该局相关负责人，希望为网友“涨知识”。 参保人员发生意外伤害时，医保能报销吗？ 据《中华人民共和国社会保险法》的规定，意外伤害所发生的医疗费用，纳入基本医疗保险统筹基金支付，但下列医疗费不纳入支付范围： 1.应当从工伤保险基金中支付的； 2.应当由第三人负担的； 3.应当由公共卫生负担的； 4.在境外就医的。 在医保目录中，甲类、乙类药品有什么区别？ 两者的报销比例不同，医保甲类药品100%纳入医保按比例报销。医保乙类药品先要自付一定比例(我市为30%)后，再纳入医保按比例报销。 在洛阳生病住院要做核酸检测，能用医保报销吗？ 根据《河南省医疗保障局河南省卫生健康委员会关于临时新增“新型冠状病毒核酸监测”等医疗服务价格项目的通知》(豫医保办【2020】17号)文件，临时新增“新型冠状病毒核酸监测”等3个医疗服务价格项目，纳入我省医疗服务价格A类项目管理，并明确了支付政策。限新冠肺炎定点救治医疗机构使用，用于治疗新冠肺炎确诊和疑似患者的治疗，并于2020年4月15日起执行。(记者 郭瑛)