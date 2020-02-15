自9月1日起，洛阳城市区路内泊位将告别人工收费

洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，洛阳正在对路内泊位进行改造，自9月1日起，城市区路内泊位将告别人工收费，实现自动感应、自主交费、全程联网，进入智慧化新时代。

路边停车不再需要人工收费，

车辆一停自动记录时间，

车辆离开时，车主扫描二维码自主交费，

甚至还可实现无感支付，

这样的智慧化停车在洛阳已经成为现实。

洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，洛阳正在对路内泊位进行改造，自9月1日起，城市区路内泊位将告别人工收费，实现自动感应、自主交费、全程联网，进入智慧化新时代。

智慧化停车和以往的人工收费模式有何区别？车主在交费时又有哪些需要注意事项呢？洛报融媒记者对此进行了采访。

地面镶嵌地磁装置 可随时感应车辆停放

11日上午，在位于洛阳洛龙区展览路与金城寨街交叉口路西，一辆车刚刚在路内泊位上停好车，停车管理员张修的PDA(即手持式电脑)就立刻收到了提示：车辆驶入。

“系统自动感应车辆停放时间，一清二楚，再也不用人工记时了。”张修边说边向着刚刚停放的车辆走去。只见他用PDA对准车牌号进行扫描，PDA上面立刻显示了车辆信息，并打印出来一张二维码小票。“车主走的时候直接扫描二维码交费，省时省事。”张修说。

地磁

洛报融媒记者在现场看到，每个路内泊位中间都安装了一个黑色的铁片，停车位上还标注7位号码。

带有编号和地磁

洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司(下称崇弘公司)相关负责人介绍，路内停车泊位智能化改造主要采用高位摄像和地磁+PDA两种方式。通过高位摄像机对停入路内泊位的车辆进行抓拍并识别车牌，开始记录停车时间并计费；通过地磁感应对停入泊位的车辆记录停车时间，然后停车管理员到现场用PDA进行车牌识别，打印停车小票，车主离开时可通过前挡风玻璃上的停车小票扫码缴费。

如果车主是“洛阳城市停车”微信公众号的注册用户且钱包有余额，即可实现无感支付，无需再扫停车小票的支付二维码，开车离开时系统就可自动扣费，可直接开车离开。

“以前要等收费员收完费才能离开，现在手机一扫描自己交完费直接就能走了，很方便。”洛阳市民李玉芬体验完智慧化停车后，对此赞不绝口。

告别人工收费模式 停车管理更加规范化

随着洛阳机动车保有量的增多，城区停车位日趋紧张。为解决停车难、停车乱问题，近年来洛阳在不影响交通的前提下，在城市道路合适路段施划了近万个停车泊位，并按照政府定价，由工作人员收取停车费用。但由于管理手段比较落后，随意施划车位、乱收费以及收费去向不明等问题，饱受市民质疑。

智慧泊位

为进一步盘活路内停车资源，让停车位更好共享利用，同时破解收费乱象，真正做到停车收费取之于民用之于民，在洛阳市城市管理局的主导下，洛阳市属公益类国有资本投资(运营)公司——洛阳弘义集团有限公司下属子公司崇弘公司对洛阳路内停车泊位进行智慧化改造。目前，该公司现已分别在涧西区、老城区、瀍河区、洛龙区改造路段11条、泊位753个。八月底前，该公司将对洛阳城市区路内停车泊位全面进行智慧化改造。

崇弘公司相关负责人介绍，路内停车泊位智慧化改造后，与以往的停车管理模式相比呈现出几大特点：

一是从根本上解决了停车收费混乱的顽疾。车主只需自行扫码缴费，显示多少交多少，不再是停车管理员说多少是多少。

二是收费人员职能转换。由以前的收费员变为车位管理员，只负责停车秩序管理，不得再直接收缴停车费。

三是实现收费管理一张网。路内停车泊位纳入“洛阳城市停车”智慧管理平台，破解了之前众多收费公司各自为政的局面。

收费更加透明化 将用于停车资源维护、公共停车场建设

路内停车泊位进行智慧化改造后，停车收费标准是否会发生变化，收取的停车费用到哪里？对此，洛报融媒记者整理了相关问题一一进行解答。

热点问题答疑

问题一：如何记录停车时间？

车主停车后，地磁系统自动记录驶入泊位时间。

问题二：短暂停留也要交停车费么？

前30分钟内免费停车，超过30分钟后开始计费。

问题三：停车费还跟以前一样么？

收费仍执行政府定价标准，即小型车辆白天每次3元、夜间10元，新能源车实施半价收费标准。

问题四：车主离开车位时，该如何操作？

车主离开后，扫描停车管理员放在前挡风玻璃上的停车小票交纳停车费后，直接开车离开即可，系统会自动结束计时状态。

问题五：在支付停车费时，都有哪些支付方式？

目前支持微信、支付宝等扫码支付方式。车主可关注“洛阳城市停车”微信公众号，登记车辆相关信息后可实现无感支付。

问题六：什么时候全面实施城市区路内泊位智慧化停车？

八月底前，崇弘公司将对城市区路内停车泊位全面进行智慧化改造。从2020年9月1日起，在城市区内路内停车泊位全部实行扫码收费，车主可以拒绝一切人工收费行为，并可拨打12319进行举报或直接报警。停车管理员将统一身穿标有“洛阳城市停车”字样的工作服，佩戴“洛阳城市停车”工作证。

问题七：停车费用由谁收取？

停车费由崇弘公司统一收取，收取的费用用于停车资源维护和公共停车场建设。

问题八：收费路段如何确定？

施划路内停车泊位必须经交警和城管部门批准，严禁擅自施划路内停车泊。

问题九：如果忘记交费怎么办？如果对收费有疑问应该如何和谁联系？

忘记交费可登录“洛阳城市停车”公众号补交停车费。车主若对收费有异议，可以拨打4000379555服务热线咨询。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 张留军 胡惠娟/文 记者 李卫超/图）