洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛落幕

7日，“魅力青联筑梦未来”洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛决赛及颁奖仪式在洛阳国家大学科技园举行。

7日，“魅力青联筑梦未来”洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛决赛及颁奖仪式在洛阳国家大学科技园举行。

大赛由市青年联合会牵头，市巾帼企业创新中心、青创中心联合举办，旨在切实培养广大青年大学生的创新意识，提升创新能力，引导和帮助青年大学生科学地进行职业生涯规划。大赛自去年12月启动以来，共有2206名高校学子报名参与，收到海选征文1523份。此次决赛有16名选手入围，共评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名和优秀奖10名。

市青年联合会相关负责人表示，将持续发挥生涯规划导师团、“青年大讲堂”等媒介作用，继续积极统筹整合各方资源，提供更多的就业见习岗位给在洛大中专学子，为洛阳副中心城市建设增光添彩。(记者 李冰 通讯员 张珂 实习生 王龙飞)