万基控股与天瑞集团签约合作建设循环经济项目 拉长产业链条助县域经济发展

昨日，记者从万基控股获悉，该企业与天瑞集团近日签订合作框架协议，双方将共同建设4×60万立方米新型装配式建材、年产500万吨石灰石综合利用两个循环经济项目，为我市县域经济发展增加新的增长点。
昨日，记者从万基控股获悉，该企业与天瑞集团近日签订合作框架协议，双方将共同建设4×60万立方米新型装配式建材、年产500万吨石灰石综合利用两个循环经济项目，为我市县域经济发展增加新的增长点。
双方此次合作建设的两个项目总投资近10亿元，建成后可实现年利税近3亿元，运行后能够完全消纳万基控股2台60万千瓦机组燃煤产生的粉煤灰，有利于拉长产业链条、发展资源循环再利用，实现了经济效益、环保效益和社会效益的有机统一。
天瑞集团是我省重点支持的百户工业企业之一，名列2019年中国企业500强第449位。（记者 陈曦 通讯员 拓如印）
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