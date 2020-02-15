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定了！洛阳今年首场现场招聘会将于13日举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-09 22:53

　　春节过后往往是一年的招聘求职高峰，而今年受新冠肺炎疫情的影响，一度火热的春招市场，暂停了所有大型线下招聘活动。

　　洛报融媒记者今天从市人社局了解到，随着国内疫情防控向好态势的进一步巩固，为满足洛阳企业复工复产用工招聘和广大求职者求职需求，8月13日(周四)，洛阳市人力资源市场将全面开放，这也是春节过后我市举办的首场现场招聘会。

　　据悉，为做好疫情防控相关工作，现场招聘会将于每周二、四举办，市场内招聘展位共130个，开放65个。用人单位可登录洛阳就业网注册，经审核后预定展位并发布职位信息，参加现场招聘活动。

　　提醒大家注意，进入市人力资源市场请配合工作人员做到全程配戴口罩、出示洛康码、测量体温。所有人员凭身份证或社保卡依次进场。

　　8月为2020年高校毕业生就业服务月，市人力资源市场将集中举办高校毕业生专场招聘会，招聘活动安排如下——

　　8月13日(周四)，职场精英·营销人才专场招聘会

　　8月18日(周二)，承载未来·新能源制造业专场招聘会

　　8月20日(周四)，相约古都·IT精英人才专场招聘会

　　8月25日(周二)，非你莫属·新型物流业专场招聘会

　　8月27日(周四)，大众创业·创业园区专场招聘会

　　市人力资源市场位于会展中心，从南广场上二楼大厅。

　　乘车路线：

　　乘28路、31路、35路、39路、57路公交车学府街与开元大道口站下车；

　　乘62路、63路公交车王城大道与开元大道口站下车；

　　乘70路公交车新区体育场站下车。 (洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 李培博)
[ 责任编辑：席倩倩]
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