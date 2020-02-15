洪水被故县水库拦截“吞”下肚 洛阳位于水库下游水位平稳

连日来，受洛河上游陕西境内强降雨影响，洛河三门峡卢氏县段水位迅猛上涨，当地相关汛情视频被发到网上后，引发我市网友关注，不少人给本报记者打来咨询电话，按照现有情况，我市城区段的洛河也会迎来洪水险情吗？记者就此采访了相关部门。

连日来，受洛河上游陕西境内强降雨影响，洛河三门峡卢氏县段水位迅猛上涨，当地相关汛情视频被发到网上后，引发我市网友关注，不少人给本报记者打来咨询电话，按照现有情况，我市城区段的洛河也会迎来洪水险情吗？记者就此采访了相关部门。

8日，洛报融媒记者从三门峡广播电视台播出的画面及当地网友分享的视频中看到，6日中午，洛河上游卢氏段迎来第一次洪峰，当地洛河水流湍急浑浊，在河床落差较大的区域，甚至出现波涛汹涌的场景，河面多座桥梁也暂时禁止通行。眼看近期降雨频繁，不少网友发出提醒：汛期请大家远离洛河，切莫近水，希望洛河下游的人民平安无事。而这些视频被发到网上后，也引发我市网友关注，我市的城市区段也会出现类似的洪水险情吗？

昨日，记者联系了河南省洛阳水文水资源勘测局(以下简称市水文局)，该局建立了洛阳水情信息自动监测系统，在我市辖区内设立了357处遥测雨量站，自动实时传输雨量信息。雨量站1小时降雨量超过50mm或累计降雨量超过100mm时，向主管部门汇报，并根据降雨情况和上游来水情况及时作出水文预报。此外，我市伊河、洛河、北汝河等主要河流也设有水文站，可实时监测河水流量，并实时上报。

该局工作人员介绍，因近期洛阳市上游地区出现强降雨，导致伊洛河上游发生洪水。而洛河在咱洛阳市区的水量，跟故县水库泄洪量密切相关。但截至目前，本次洛河上游洪水的威胁已被故县水库消解，对洛阳市区的影响不大，水位相对平稳。

关于此次洪峰，工作人员援引一组详细的水文数据介绍。陕西省洛南县灵口镇与我省三门峡卢氏县接壤，位于该镇的水文站是洛河由陕西进入河南的控制站。该站监测数据显示，6日凌晨0时许，洛河的流量还较小，每秒仅有30.9立方米；凌晨4时许，水量突然暴增至每秒508立方米；而到了6时06分，每秒流量高达3010立方米。

“从数据可以看出，洛河往下游走，洪峰的威胁已不断消减。”工作人员说，在三门峡卢氏县的水文站，当天14时06分，洪峰过境时的瞬时最高流量已减弱为每秒1180立方米。7日，洪峰抵达我市洛宁县的故县水库时，入库流量最高仅有每秒610立方米，而故县水库的出库流量为每秒108立方米，和近期流量并无明显变化。

记者从多个部门了解得知，主要承担防洪、兼顾灌溉和发电等功能的故县水库，为了防止今年可能出现的汛情，根据上级水利部门统一调度，已经事先开闸放水，腾空库容。此次洛河上游来的洪水，已被成功拦蓄。截至8日17时许，故县水库方面未接到上级的泄洪指令。“如接到开闸泄洪指令，我们也会及时通知下游政府部门。”故县水库工作人员说。

故县水库情况如此，那伊河上游的陆浑水库情况如何？记者从河南水利厅网查询到，陆浑水库8日的水位311.51米，距离正常水位319.5米，还有将近8米，距离汛限水位317，还有近6米。“陆浑水库也暂时不会泄洪，市民无需担心。”接受采访时，陆浑水库工作人员也做出相同的回应。

市应急管理局工作人员也提醒，不管城市区河渠水位高低，都建议市民汛期远离河道，以免出现危险。

(洛报融媒记者 王博东 通讯员 高晓冬 文/图)