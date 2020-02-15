市面上为何少见可降解塑料袋？价高不畅销 一“袋”也难寻

我省印发的《加快白色污染治理促进美丽河南建设行动方案》要求：到今年年底，洛阳等4个试点市城市建成区商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止提供、使用不可降解塑料袋；集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋，全面提供可降解购物袋、纸袋、布袋等产品。

走访批发市场，难寻可降解塑料袋

我省印发的《加快白色污染治理促进美丽河南建设行动方案》要求：到今年年底，洛阳等4个试点市城市建成区商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止提供、使用不可降解塑料袋；集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋，全面提供可降解购物袋、纸袋、布袋等产品。

那么，目前市区商场、超市等场所是否能提供可降解塑料袋？记者对此进行了走访。

昨日上午，记者来到西工区丹尼斯超市建福路店，购买商品后，在结账时向收银员提出购买可降解塑料袋，得到的答复是“目前没有可降解塑料袋，可使用超市免费提供的白色塑料袋或者收费的大号塑料袋”。

记者看到，该超市免费提供的白色塑料袋上印有“为了保护环境和节约资源，请重复使用”“废弃后建议回收再利用”字样，提醒顾客增强节能减排意识。

随后，记者来到西工区大张超市纱西店，该超市免费提供的白色塑料袋上同样印有“请多次使用”等字样。大张超市工作人员说，该超市暂时没有可降解塑料袋。

记者注意到，不少市民逛超市时选择自带塑料袋或自制布袋。“大塑料袋一个几毛钱，我多用几次，既环保又省钱，多好呀!”市民李老太说，从超市购物带回家的塑料袋，她还用来装生活垃圾，重复利用。

在洛龙区永辉超市宝龙店，记者看到，为方便顾客选购商品，每一个展台旁都放置有一卷连卷袋。该超市工作人员提供的数据显示，超市的连卷袋消耗量约为每月1200斤，消耗量较大。

记者在关林商贸城看到，塑料袋批发商纷纷打出“专业定做，价格最低”“定做各种包装袋，厂家直销”的宣传语。不过，一名长期经营的塑料袋批发商坦言：“市场上很少有卖可降解塑料袋的，因为价格有点儿高，不太畅销。”

“20厘米×32厘米的塑料袋，40个仅售1.5元，同样型号的可降解塑料袋50个售价9元，单个价格相差约5倍。”一名定做纸塑包装袋的女商户听说记者要买可降解塑料袋，跟记者算了一笔账。

记者登录某购物网站查询可降解塑料袋销售情况。在货品销售排行榜上，可降解塑料袋销量最大为4370人收货，普通塑料袋销量最大为超过3.5万人收货，二者差距较大。

“白色污染治理，人人有责。希望超市能多提供可降解塑料袋、纸袋、布袋等，方便大家选用，共同践行绿色环保的生活方式。”市民王女士说。

“关注白色污染治理”，期待您的参与！亲爱的读者，如果您对白色污染治理有好的意见和建议，或者您有制作环保布袋、纸袋的经验，请拨打电话15194553610与洛阳晚报记者联系。（记者 余子愚 文/图）