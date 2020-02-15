紧急提醒！3小时内，洛阳市区暴雨

今天11时45分，洛阳市气象台发布暴雨橙色预警信号：预计3小时内，我市市区、偃师、新安、孟津、伊川等地降雨量将达或已达50毫米，局地100毫米以上且降雨持续，请加强防范。
今天11时45分，洛阳市气象台发布暴雨橙色预警信号：预计3小时内，我市市区、偃师、新安、孟津、伊川等地降雨量将达或已达50毫米，局地100毫米以上且降雨持续，请加强防范。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急工作；
2.切断有危险的室外电源，暂停户外作业；
3.处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全；
4.做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)
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