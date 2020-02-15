河南首个5G全覆盖县城网络开通 栾川将优先建成“新基建”示范县

今日上午，栾川县人民政府、中国移动洛阳分公司联合发布栾川县城移动5G全覆盖网络正式开通，共同签署《“5G+智慧栾川”合作发展协议》，这也是河南省首个对外发布5G网络全覆盖的县城，标志着栾川县以新基建领航新发展的大幕正式拉开。

今日上午，栾川县人民政府、中国移动洛阳分公司联合发布栾川县城移动5G全覆盖网络正式开通，共同签署《“5G+智慧栾川”合作发展协议》，这也是河南省首个对外发布5G网络全覆盖的县城，标志着栾川县以新基建领航新发展的大幕正式拉开。

领先新基建 栾川成为河南省首个5G网络全覆县城

8月7日上午，栾川县第一个基于移动5G网络的手机通话从县城龙宇国际度假酒店拨通，电话的另一头，是远离县城20多公里外的洛钼露天采矿现场，视频通话清晰流畅。

据了解，2019年6月，中国移动洛阳分公司完成洛钼露天矿区5G网络专项覆盖，为该矿区实现无人采矿提供了良好网络保障。该技术成为国内外5G行业应用的标杆，项目荣获2019年“中国有色金属工业科技进步一等奖”。

在发布会上，栾川县委常委、统战部长马志荣宣布，河南首个5G全覆盖县城网络建成开通，栾川县委书记董炳麓、政法委书记牛凯歌、洛阳移动党委书记、总经理李珑等启动网络开通按钮。栾川县常务副县长王宏晓、洛阳移动副总经理曹宁签署“5G+智慧栾川”项目合作协议。

据悉，“5G+智慧栾川”项目内容包括5G网络建设以及大数据应用与展示中心、雪亮工程、应急指挥中心、公共资源交易四个信息化平台建设，以全面打造栾川5G+智慧旅游、5G+智慧工业、5G+智慧政务等特色5G行业应用，着力构建全县一体化和立体化的城市大脑，优先建成省内领先的“新基建”示范县。

领军信息化 栾川全力打造“数字”发展新高地

栾川县境内2个5A级景区， 7个4A级景区，被誉为“中国钼都”。该县先后被评为国家生态文明建设示范县和国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，是首批国家旅游强县，先后荣获国家卫生县城等十多项国家荣誉称号。

栾川基于生态、旅游、工矿资源打造出来的发展优势，集中体现了栾川县良好的综合管理和社会治理水平。

栾川县委常委、副县长王宏晓表示，5G是新基建之首，是数字经济的基石。这次栾川县委县政府联合中国动洛阳分公司巨资打造的“5G+智慧栾川”，整合5G通信技术及信息资源，充分展现了县委县政府积极落实“新基建战略”，加快打造数字经济发展的新高地、力促经济转型和高质量发展的信心和决心。

为全力支撑“5G+智慧栾川”建设，中国移动洛阳分公司超常规建设5G基站71个，县城城区党、政、军等主要单位、主要交通要道5G实现连续覆盖，县城建成区全面有效覆盖，建成区网络下载速率达到900Mbps，上行速率达到80Mbps。

中国移动洛阳分公司党委书记、总经理李珑表示，下一步，洛阳移动将发挥信息化建设“主力军”“国家队”的作用，充分利用5G、大数据、云计算、物联网等手段，为栾川县5G新型智慧城市建设提供坚实支撑，年底前将实现栾川4A级以上景区和乡镇所在地的5G网络覆盖，同时，持续改善用户体验，助力栾川现代化管理和治理水平再升新台阶，推动栾川县产业以及区域经济一体化发展，率先建成在省内领先的“新基建”示范县。

领航新发展 洛阳移动为副中心城市不断注入新动能

中国移动洛阳分公司积极履行央企使命和社会责任，积极打造洛阳5G应用示范城市，布局“中部云谷”项目，融合开展5G创新应用，在工业智能制造、远程医疗、智慧工厂、智慧矿山等方面取得创新性突破，以信息化赋能洛阳各行各业，为副中心城市建设添上浓墨重彩的一笔。

以做网络强市、数字洛阳、智慧社会主力军为目标，中国移动洛阳分公司以5G、中部云和数据中心为关键抓手，率先实现了洛阳市城区以及各县区主要党政机关区域的5G网络覆盖，开通5G基站1630个，年底将达到2235个，建设规模和网络质量全省领先，6月28日，移动5G客户达到30万。

加快构建新基建发展基础，在市委、市政府大力支持下，2020年，中国移动投资30亿元的“中部云谷”项目二期加快建设，当前已初步具备在云计算模式下的技术、应用和产业发展的全面服务能力。承建的5G+工业互联网平台成为全省首个、全国较早接入国家顶级节点的二级节点，洛阳市城市大脑云平台项目加快实施阶段。“洛阳的云”、“洛阳的软件”打造洛阳一体云化生态圈初步形成，全市上“云”企业3300余家……

在5G创新应用方面，国内首台5G氢燃料无人驾驶电动拖拉机、中信重工打造5G+智能安防机器人、一拖集团5G+智能工厂、洛宁县人民医院5G+远程会诊、龙门石窟5G+智慧旅游等案例不断涌现，基于新基建战略涌现的新应用不断刷新。

李珑表示，下一步，洛阳移动将充分发挥信息化建设主力军作用，利用5G技术赋能千行百业，不断创新社会治理模式，增强公共服务能力，推动产业创新升级，为副中心城市建设不断注入新动能。(沈会阳)④