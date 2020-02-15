2020年“洛阳最美教师”评选活动进入评审环节

今日，2020年“洛阳最美教师”评选活动正式进入评审环节。20多名候选教师一一登台亮相，讲述他们耕耘在教育一线的动人事迹。
今日，2020年“洛阳最美教师”评选活动正式进入评审环节。20多名候选教师一一登台亮相，讲述他们耕耘在教育一线的动人事迹。
本届评选活动于今年5月启动，主要面向全市中小学、幼儿园在岗教师，分为推荐、评审、投票、表彰等4个阶段。与往年不同，今年的评审阶段增加了现场演讲环节，让众多听众近距离领略洛阳当代教师的风采。洛阳市教育局有关负责人表示，评选工作下一步将进入网上投票阶段，投票窗口也即将开启，广大网友届时可登录洛阳网相关平台，为您心中的最美教师加油点赞。（洛报融媒记者 孟山）
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