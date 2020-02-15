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市民反映有瓜农的西瓜没销路 记者了解后发现是场误会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-05 08:31

瓜农亢远良卖瓜尝到甜头

　　3日晚上，《洛阳晚报》“卖瓜季助农联盟”的记者接到市民的求助电话：老城区马市街和南门口街交叉口有一名瓜农，光着膀子，皮肤黝黑，连续卖了几天瓜，但车上的西瓜依然不见减少。他担心瓜农卖不完西瓜，回不了家。

　　昨日上午，记者见到这位瓜农，了解情况后，发现这是一场误会。他的西瓜很畅销，究其原因，离不开洛阳日报报业集团、市城市管理局联合举办的“情系瓜农公益行 爱心西瓜送全城”活动的帮助。

　　来到瓜果直销点，西瓜不愁没销路

　　这名瓜农名叫亢远良，今年58岁，来自宜阳县高村镇张深村。记者见到他时，亢远良正忙着给顾客称瓜，得知记者来意，他笑道：“你们是《洛阳晚报》‘卖瓜季助农联盟’吧，我得谢谢你们。”

　　原来，亢远良去年进城卖瓜，就曾遇到“卖瓜季助农联盟”的记者，他得到承诺：有难处找晚报。亢远良心里暖暖的，但他不爱麻烦人，风餐露宿好几天，愣是自己把瓜卖完了。

　　“我承包了13亩瓜地，这是我今年第6次进城卖瓜，也是家里最后一批瓜。”亢远良说，他拉来5000多斤瓜，卖完后回家好好休息。

　　“西瓜多不是因为滞销，而是因为卖得好！”亢远良一见西瓜没剩多少，就立马开车回家拉瓜，天不亮就赶到摊点。新瓜不断续上，因此他的瓜总是“有增无减”。

　　“给我称两个西瓜”“我要大个的瓜”……不到10分钟，他就卖出去七八个西瓜。“这个卖瓜的地方好，客流量大，还不占道。”亢远良说。今年，市城市管理局建立了“一条龙”西瓜运销模式，他可以到指定的瓜果直销点卖瓜，不仅省事，瓜也好卖。亢远良拍了拍西瓜，自信满满：“这两车西瓜，我两天就能卖完！”

　　卖瓜尝到甜头，他与村民分享进城卖瓜的福利

　　亢远良往年卖瓜，需要东奔西跑，不仅耽误生意，西瓜也被颠坏不少。今年，城管执法人员给他找的地方好，亢远良只用守着一个摊点，引来不少回头客。

　　亢远良第一次卖完瓜回村，大家很惊讶，问他：“你不是要卖四五天吗？咋这么快就回来了？”亢远良讲了卖瓜经历，大家半信半疑：“城管执法人员还能帮你找地方？找的地方都很偏吧？”

　　看村民有误解，亢远良主动当起宣传员，给村民一一介绍进城卖瓜的福利。他说：“有好事得给大家分享，他们要是还不信，我就录视频给他们看。”有村民跟他一起进城卖瓜，也尝到了甜头，如果瓜果直销点的生意不好，瓜农给城管执法人员打个电话，执法人员就帮忙调换地方。

　　“尝尝我家的瓜，不甜不要钱！”一有空闲，亢远良就在路边吆喝。“今年卖瓜很轻松，我越卖越有劲儿。”他说，自己一直关注《洛阳晚报》“卖瓜季助农联盟”，不断看到洛宁县和宜阳县的瓜农受到帮助。“我心里很踏实，如果西瓜真的卖不出去，瓜农能随时向你们求助。”

　　温馨提示：如果您看到瓜农在卖瓜时遇到难处；如果您是爱心商家，想要为瓜农献出一份爱心，请拨打联系电话：18937928814(朱女士)（记者 何奕儒 实习生 朱奕璇 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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