天津老人来洛寻亲遇“知情人” 不到半小时找到失联28年亲戚

3日下午，一名老人从天津千里迢迢来洛寻亲，让他没想到的是，在这座陌生的城市，他的寻亲之路格外顺利。在民警帮助下，他不到半小时就找到了失去联系28年的亲戚。

刘金城(右)和马玮(中)握着刘银坡的手致谢

3日下午，一名老人从天津千里迢迢来洛寻亲，让他没想到的是，在这座陌生的城市，他的寻亲之路格外顺利。在民警帮助下，他不到半小时就找到了失去联系28年的亲戚。

3日14时30分，东关派出所巡防大队二中队队长刘银坡和同事在环城北路巡逻，一名手提旅行袋的老人拦住了警车，刘银坡停车询问老人需要啥帮助。

老人叫刘金城，今年70岁，从天津坐高铁来到洛阳，寻找已失联28年的妻姐刘玉香。他在这里人生地不熟，不知道去哪里找，恰好遇到警车就拦下了。老人提供了一张字条给民警，上面写着“洛阳瀍河中州东路2号楼，刘玉香”，还有一个6位数的电话号码352723。

6位数的座机号码早已更新为8位数，现在肯定联系不上了，可刘银坡一看地址顿感意外：“巧了！10多年前，我就是负责该社区的片警，对这名字有印象，我帮你找！”

在派出所内，刘银坡详细核实了老人提供的信息，虽然那个地方早已建起了新的小区，原住户已经搬走，但在刘银坡的努力下，不到半小时就联系上了老人要找的刘玉香的儿子马玮。

昨日记者采访时，刘金城正与马玮在龙门石窟游玩。“我妈和姨父相见时眼泪哗哗地流，姨父说，没想到此行来洛寻亲会这么顺利。”马玮说。

马玮说，他的母亲刘玉香祖籍天津，嫁到洛阳后，和远在天津的妹妹保持着联系。“那时候，我姨觉得我妈嫁得远，逢年过节都会给我们寄东西，我妈也时常带我回天津小住。”马玮说，1992年，母亲的妹妹意外过世，之后母亲很少再与天津的亲戚走动，“没想到，姨父还挂念着远方的亲人，亲人再次相见格外亲”。（记者 王博东 通讯员 赵自强 文/图）